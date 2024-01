roberto di mauro, ex assessore di siracusa

Il Mpa, almeno a Siracusa, ha una decisa trazione familiare. Il nuovo coordinatore provinciale è Roberto Di Mauro, ex assessore comunale al Bilancio della giunta di Centrodestra dell’allora sindaco Roberto Visentin, per anni esponente di primo piano del Pdl, e noto negli ambienti calcistici per avere fondato la squadra di calcio della Rari Nantes.

Braccio destro di Carta

E’ uno degli esponenti degli autonomisti più vicini al deputato regionale del Mpa, Giuseppe Carta, insieme a Peppe Assenza, anche lui ex assessore comunale, ai tempi della sindacatura di Titti Bufardeci, quando Forza Italia era il primo partito del Centrodestra italiano. Assenza, peraltro, ha rischiato di essere il candidato sindaco del Centrodestra di Siracusa, sostenuto da Carta, poi l’ipotesi è sfumata sulla scorta delle decisioni prese dal tavolo regionale.

Il figlio è il presidente del Consiglio di Siracusa

Roberto Di Mauro è il padre di Alessandro Di Mauro, attuale presidente del Consiglio comunale di Siracusa. La sua elezione, avvenuta nel giugno scorso, al termine della tornata amministrativa, è stata al centro di un vero scontro tra il Mpa con il resto del Centrodestra, tra cui Forza Italia e Fratelli d’Italia, che spingevano per Ferdinando Messina, il candidato a sindaco della coalizione moderata, in cui c’era anche il Mpa, sconfitto al ballottaggio da Francesco Italia.

Gli accordi con Italia

L’elezione di Alessandro Di Mauro è stata il frutto dell’intesa tra lo stesso sindaco rieletto ed il parlamentare regionale del Mpa, Carta, prova ne è che la carica di vicepresidente è andata a Concetta Carbone, una fedelissima di Italia. Peraltro, si attende che l’intesa si concretizzi meglio con l’ingresso in giunta degli autonomisti.

Le parole del neo coordinatore

“Mi commuove la fiducia nei miei confronti, ringrazio i presenti e l’on. Carta con cui ho un rapporto autentico, fatto spesso di scambi dialettici accesi ma sempre costruttivi -dice il neo commissario del Mpa di Siracusa, Roberto Di Mauro – Amo la politica e la sua missione di servizio nel territorio. Le elezioni, nel percorso di un partito, sono una tappa a cui si approda per gradi e con coscienza. Una competizione non deve mai avere il sapore individualista ma piuttosto lo spirito di un gioco di squadra”.

“La saggezza dei capelli bianchi” dice Carta

“La saggezza dei capelli bianchi di Roberto Di Mauro è essenziale in questo gruppo dove la componente giovanile è predominante – afferma Carta – oggi dobbiamo lavorare soprattutto alla formazione e alla strutturazione del MPA in ogni parte della provincia con lo spirito meridionalista che ci ha lanciato il nostro leader e fondatore Raffaele Lombardo. Per governare serve competenza, studio, capacità di ascolto e onestà. L’entusiasmo è essenziale ma serve equilibrio e consapevolezza, non ci si improvvisa politici”.

Gli altri incarichi

Il vicecoordinatore è Manuel Mangano, già consigliere comunale ad Augusta, 25 anni. “Mi sono sentito da subito accolto in questa famiglia – dichiara Mangano – finita finalmente l’era dell’antipolitica i partiti tornano, senza timore, ad essere un riferimento vero nel territorio”. Infine Nicky Paci, già assessore provinciale e candidato sindaco di Augusta nel 2015 e alle Regionali del 2017, ricoprirà il ruolo di responsabile per i comuni dell’area nord della provincia di Siracusa. “Ringrazio per la fiducia nei miei confronti, il mio ruolo sarà quello di raccordo tra le esigenze dei comuni dell’area nord. Inizia una staffetta tra i coordinatori cittadini che ci permetterà di avere chiare tutte le dinamiche e le esigenze dei cittadini della nostra provincia”.