il senatore di fdi

“Le voci di un possibile sostegno da parte del Mpa alla giunta Italia a Siracusa, con un ingresso in giunta, se confermate costituirebbero un fatto di estrema gravità”.

Pogliese contro l’alleanza tra Mpa e Italia

Lo afferma il senatore Salvo Pogliese, coordinatore regionale per la Sicilia orientale di Fratelli d’Italia, in merito all’imminente approdo nell’amministrazione del sindaco Italia, come peraltro annunciato dallo stesso primo cittadino, degli autonomisti. Una alleanza innaturale secondo Pogliese, in quanto si tratta di una giunta “di centrosinistra” che “romperebbe l’unità della coalizione di centrodestra”.

Al tavolo regionale del Centrodestra

Il coordinatore regionale per la Sicilia orientale assicura che la questione sarà portata all’attenzione del tavolo regionale del Centrodestra. “Un fatto – già segnalato e stigmatizzato dai parlamentari Luca Cannata e Carlo Auteri nonché dal presidente provinciale di FDI Peppe Napoli – che porterò all’attenzione del tavolo regionale per discuterne con gli alleati. La compattezza del centrodestra è stato elemento imprescindibile per le vittorie elettorali ed è elemento di credibilità della nostra compagine. Non seguire questa linea in una città importante come Siracusa costituirebbe un gravissimo vulnus”.

Il totonomi

In merito al Mpa, chi è in lizza per entrare in giunta sono Salvo Cavarra e Marco Zappulla. Per Sud chiama Nord, che esprime il vicesindaco, Edy Bandiera, il nome è quello di Alessandro Spadaro, ex assessore all’Ambiente della giunta di Centrodestra dell’ex sindaco Roberto Visentin. Per la lista Noi per la città in pole position c’è Sergio Imbrò, che è stato assessore dell’amministrazione Italia.

La quota rosa

C’è, però, il nodo della rappresentanza femminile, come scritto nelle settimane scorse da BlogSicilia, perché se uscissero Barbara Ruvioli e Teresella Celesti ci sarebbe una giunta senza donne. Al Mpa sarebbe stato chiesto un nome femminile ma la questione potrebbe essere risolta nelle ultime ore: l’altra soluzione sarebbe di “salvare” una delle donne attualmente in giunta.