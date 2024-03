il rimpasto a siracusa

L’imminente ingresso del Mpa nella giunta del sindaco di Siracusa Francesco Italia fa storcere il naso a Fratelli d’Italia per cui questo accordo “dovrebbe tener conto il Governo siciliano”.

Le amministrative

Il coordinatore cittadino, Ciccio Midolo ed il presidente provinciale, Giuseppe Napoli, tornano, con la memoria alle elezioni amministrative, al termine delle quali, due dei loro consiglieri, Porto e Ricupero, lasciarono FdI, attirati dalle sirene del Mpa, che ottenne la presidenza del Consiglio, con l’elezione di Alessandro Di Mauro, anche grazie ai voti dei due fuoriusciti, mentre la vicepresidenza andò a Concetta Carbone, fedelissima del sindaco Italia.

Centrodestra lesionato

Quel passaggio per la presidenza del Consiglio, con l’asse Italia-Carta, segnò un colpo durissimo al Centrodestra che, poco prima si era presentato compatto attorno al candidato a sindaco di Forza Italia, Ferdinando Messina.

L’ingresso nella giunta Italia, però, marca una distanza importante tra gli autonomisti ed il resto del Centrodestra. “Ecco spiegato – spiegano in una nota Midolo e Napoli – anche il passaggio dei consiglieri Porto e Ricupero da FDI a MPA, prima ancora della proclamazione, cosa avrebbero dovuto fare in FDI, l’opposizione, che, secondo il loro punto di vista, “non paga”. Il rimpasto in questa Giunta, che non ha ancora compiuto il primo anno, è sintomatico di un accordo che ha illuso gli elettori, usandoli per il proprio fine celato, che ha il sapore di interessi personali”.

“Restiamo all’opposizione”

“Non è questa la politica – dicono ancora Midolo e Napoli – del centrodestra e FDI è il centrodestra, ci siamo posti alternativi all’amministrazione Italia e continueremo nel ruolo di opposizione che appartiene al centrodestra. Riteniamo che siano questi i comportamenti che allontanano sempre di più i cittadini dalla politica e che li scoraggino persino di andare a votare. I finti fautori del cambiamento sono stati smascherati, primi alleati dell’amministrazione Italia affinchè nulla cambi e tutto resti in preda al caos”