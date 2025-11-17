E’ giallo sulla morte di un uomo di 43 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella serata di ieri a Floridia, in prossimità di via Crispi. Molta la concitazione dopo il rinvenimento del corpo da parte dei familiari, considerato che la vittima abitava a pochi passi dal luogo in cui è stato trovato senza vita.
Le indagini: prima ipotesi è morte naturale
Le indagini sono in mano ai carabinieri della tenenza di Floridia che non escludono un decesso legato a cause naturali, forse per via di un malore ma ci sono in corso degli accertamenti prima di chiudere definitivamente la faccenda.
I dubbi sul decesso
Alcuni fonti non ufficiali riferiscono che le cose siano andate in maniera diversa, alludendo ad un possibile agguato ai danni dell’uomo ma, al momento, da parte dei carabinieri non ci sono elementi che possano suffragare questa ricostruzione.
Il medico legale
Molto dipenderà dal medico legale, la cui ispezione cadaverica potrebbe risolvere tanti dubbi a proposito delle ragioni che hanno determinato il decesso. In ogni caso, se i dubbi dovessero persistere la Procura di Siracusa, a quel punto, potrebbe decidere di disporre l’autopsia.
Commenta con Facebook