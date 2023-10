anche la regina di x factor

Questa sera, in piazza dell’Autonomia Comunale, a Priolo, “D come dannate ingenue” una festa in musica dedicata alle donne, un viaggio nell’intenso e coraggioso universo femminile. L’evento è organizzato dal Comune di Priolo Gargallo, nell’ambito dei festeggiamenti per il Santo Patrono, Angelo Custode.

Sul palco la Cantantessa

Carmen Consoli, soprannominata “La Cantantessa”, è stata la prima artista femminile italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, la prima a vincere la Targa Tenco e a segnare 3 sold out di fila a New York.

Nel suo repertorio brani quali “L’Ultimo Bacio”, presente nel film omonimo di Gabriele Muccino, “Fiori d’Arancio”, “Parole di Burro”, “Amore di Plastica”, “In Bianco e Nero”.

Marina Rei alla batteria

Sul palco con Carmen Consoli, si esibirà Marina Rei alla batteria. Cantante e percussionista, ha firmato tanti successi: “Primavera”, “Al di là di Questi Anni”, “Un Inverno da Baciare”, “T’Innamorerò”, “L’Allucinazione”.

Noemi

Protagonista della serata anche Noemi, artista dalla voce inconfondibile, in grado di misurarsi con musica pop, soul, R’n’B e blues. Tra i maggiori successi: “Sono solo Parole”, “L’Amore si Odia” cantata con Fiorella Mannoia, “Glicine”, “Makumba”, “Ti Amo non lo so Dire”. A Priolo anche Casadilego, vincitrice della 14° edizione di X Factor, polistrumentista e interprete sopraffina, una voce e un carisma che rappresentano un unicum nell’attuale panorama musicale italiano.

La regina di X Factor

Casadilego ha duettato con Ed Sheeran e al Festival di Sanremo con Francesco Renga. Si esibiranno poi Pridea, raffinata cantautrice finalista all’ultimo Festival di Castrocaro e Alice Giuliano, giovane cantautrice siciliana. Un evento salutato favorevolmente dal Centro Antiviolenza IPAZIA.

“Il Centro, impegnato in prima linea nel contrasto alla violenza sulle donne e nella lotta contro le discriminazioni di genere – sottolinea Daniela La Runa, presidente del Centro Antiviolenza – non può che plaudire ad un evento tutto al femminile. Infatti, le protagoniste, cantanti di grande successo e talento, con il loro esempio, possono portare speranza in tutte le donne che, purtroppo stanno ancora lottando, per uscire dalla violenza, dimostrando quanti meravigliosi traguardi si possono raggiungere quando si è libere da violenze, repressioni e pregiudizi”.