il pronunciamento in favore di pippo sorbello

I giudici del Tribunale di Catania (Sezione specializzata in materia di impresa) hanno rigettato il ricorso del Comune di Melilli in merito ad un pronunciamento del novembre scorso che ha ritenuto legittime le nomine di Carmela Contento e Giuseppe Sorbello nel Cda del depuratore Ias.

Sorbello decaduto da consigliere a Melilli

Una vicenda che, però, è costata a Sorbello il posto da consigliere comunale di Melilli, a seguito del voto dell’aula. In sostanza, l’assemblea, ritenendo incompatibile il ruolo di consigliere comunale con quello di componente del cda dell’Ias, decise di cacciarlo.

“Ricordo infatti che nel luglio del 2021, il Consiglio comunale di Melilli ha deciso di far decadere Sorbello dalla carica di consigliere comunale, proprio per incompatibilità con quella di componente del CdA di I.A.S. Una beffa” attacca la parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo.

Lo scontro politico

Dietro c’è, però, uno scontro tra Sorbello, volto noto della politica siciliana per essere stato sindaco di Melilli ed assessore regionale e l’attuale primo cittadino di Melilli, Giuseppe Carta. In primavera, si andrà al voto nel Comune del Siracusano, nel cuore del Petrolchimico, ed entrambi sono in corsa: Sorbello per riconquistarsi la poltrona di primo cittadino, Carta per un secondo mandato. Ed è probabile che la temperatura politica a Melilli possa alzarsi ancora.

Ternullo contro Carta

“Per quanto riguarda la decadenza di Sorbello dal Consiglio comunale, la vicenda – dice la parlamentare regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo – fa riflettere su quella che è stata l’indirizzo voluto dall’attuale Amministrazione. Un indirizzo volto a screditare, denigrare e isolare chi non si allineava a determinate scelte, poi dai fatti dimostrate errate”

“Spero che i colpevoli di tale impacciata macchinazione – ricordo che il Comune di Melilli dovrà pagare anche le spese legali – abbiano il buon gusto di chiedere scusa” conclude la parlamentare regionale di Forza Italia.

Comune Melilli condannato alle spese

Nel dispositivo del Tribunale di Catania si “dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune di Melilli, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente procedimento” si legge nel provvedimento.