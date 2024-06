le rassicurazioni da palermo

Il Governo regionale conferma che i circa 50 milioni mancanti per la copertura finanziaria relativa alla costruzione del nuovo ospedale di Siracusa saranno coperti dall’Asp di Siracusa, “attraverso fondi della Regione, come concordato nella riunione dello scorso 13 maggio” chiarisce una nota del Governo dell’isola.

L’allarme di Vinciullo

Una presa di posizione dopo l’allarme sollevato ieri dal coordinatore della Lega di Siracusa, l’ex parlamentare regionale Enzo Vinciullo, per cui l’opera è a rischio, in quanto, con Codice degli appalti alla mano, senza la totale copertura economica non è possibile indire una gara d’appalto.

L’aumento dei costi

I costi per l’ospedale sono aumentati, e se all’inizio era stati previsti 200 milioni si è arrivati agli attuali 347 milioni circa, a seguito degli adeguamenti sismici, idrogeologici e dell’impennata dei costi dei materiali.

Il piano della Regione

“Il governo regionale, infatti, ha integrato con 100 milioni di euro provenienti dai fondi ex art. 20 della legge 67/88 la somma di 200 milioni già stanziata in precedenza dallo stesso Accordo di programma siglato con lo Stato nel 2020” si legge nella nota della Regione.

Il nodo dei 47 milioni

Nei mesi scorsi, la Regione, constatata la mancanza di questi 47 milioni, aveva spiegato che li avrebbe recuperati in due modalità: il risparmio con il ribasso d’asta e la cessione di alcuni servizi secondari ai privati, come la gestione del parcheggio, attraverso la formula del project financing.

Solo che Vinciullo, nella sua analisi, ha sollevato il tema del Codice degli appalti che non ammette, sostanzialmente, scorciatoie: insomma, o ci sono tutti i soldi o non se ne fa nulla. Lo stesso coordinatore della Lega ha fornito una possibile soluzione, cioè l’impegno dei 70 milioni del Fsc.

Una riunione a Palermo

Per tutta risposta, l’amministrazione regionale ha garantito che saranno messe sul tavolo somme proprie, circa 50 milioni, per coprire il buco. “L’assessorato regionale della Salute ribadisce l’impegno per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa e conferma l’esistenza dell’intera copertura finanziaria. Nei prossimi giorni il presidente della Regione convocherà un’apposita riunione a Palazzo d’Orléans con l’assessore alla Salute e il dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica, il commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale, il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa e il rup dell’opera.