il coordinatore della lega siracusa

Lancia un allarme sulla realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa il coordinatore della Lega Siracusa, Enzo Vinciullo. Ed il problema è la copertura finanziaria dell’opera che, come indicato nelle carte dell’ex commissario Giusi Scaduto, ha un costo di poco più di 347 mila euro solo che di soldi disponibili ce ne sono 300, di cui 200 frutto dell’Accordo di programma tra Stato e Regione, altri 100, provenienti dai fondi ex articolo 20.

Il piano della Regione per recuperare i soldi mancanti

Secondo quanto prospettato dal presidente della Regione, Renato Schifani, e dal commissario dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone i restanti 47 milioni si recupererebbero in due modi: con il ribasso d’asta e la cessione, attraverso la formula del project financing, di alcuni servizi secondari ai privati, come il parcheggio tanto per capirci. Secondo, Vinciullo, ex deputato regionale, questa soluzione non è per nulla percorribile.

“Codice appalti vieta questa soluzione”

“Il 31 marzo del 2023 – dice a BlogSicilia il coordinatore della Lega Siracusa – è stato pubblicato il Dl numero 36, il cosiddetto codice degli appalti. Non possono essere appaltate opere pubbliche se non sono disponibili tutte le risorse. Questo vuol dire che se per l’ospedale sono necessari 347 milioni di euro, anche se sono certo che vi sarà un altro aumento dei costi, sul tavolo dovrà esserci quella cifra, altrimenti non vi sarà alcuna gara”.

“Le formule – aggiunge Vinciullo – che ho sentito e letto, come il project financing su servizi secondari, che consentirebbe di ridurre i costi per il pubblico, non sono realizzabili, in quanto il Codice degli appalti è molto chiaro sulla circostanza che l’opera deve essere appaltata per l’intero”.

Il mistero sul progetto

Nel novembre dello scorso anno, la Conferenza dei servizi diede il via libera al progetto definitivo redatto dalla Rti per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. I passi successivi sarebbero stati 3: il trasferimento dello stesso progetto alla Commissione regionale dei Lavori pubblici, la redazione del progetto esecutivo e poi la gara.

“Non è mai arrivato in Commissione”

Ed è su questo punto che Vinciullo entra a gamba tesa. “Il progetto deve essere approvato – spiega a BlogSicilia il coordinatore della Lega, Enzo Vinciullo – dalla Commissione regionale ai Lavori pubblici ma al momento, dalle informazioni in mio possesso, non è arrivato. E non credo che la Commissione abbia deciso di conservare in un cassetto una documentazione così importante, fondamentale per la realizzazione dell’ospedale”.

La soluzione? “Usare parte dei Fsc”

Insomma, nella tesi di Vinciullo l’impasse sul progetto è legato alla mancata copertura economica dell’opera ma secondo il coordinatore della Lega di Siracusa una soluzione c’è.

“Nelle risorse – spiega Enzo Vinciullo – del Fondo per lo sviluppo e le coesione, Fsc, sono previsti 70 milioni di euro per le strutture sanitarie della Regione siciliana. Questi 70 milioni devono essere impegnati per l’ospedale di Siracusa in modo da blindare il progetto, così da avere la copertura economica per l’intera opera, ed andare alla gara senza alcun problema. Il risparmio derivante dal ribasso d’asta sarà poi girato alla Regione che poi userà quel tesoretto per altre strutture sanitarie”.