la partita sui soldi a siracusa

La costruzione del nuovo ospedale di Siracusa sta diventando una tela di Penelope. Per l’opera servono poco più di 347 milioni di euro e sebbene nella cassaforte ne manchino 47 o poco più il Governo regionale, nella giornata di ieri, ha annunciato che la copertura sarà garantita con fondi propri.

L’aumento dei costi

Del resto, se mancasse anche un euro, stando alle prescrizioni del nuovo Codice degli appalti, la gara non potrebbe essere indetta. I conti, però, rischiano di non tornare, o meglio il timore che il costo possa aumentare è piuttosto concreto. Secondo autorevoli fonti tecniche, i progettisti starebbero rifacendo il computo metrico dell’opera, “con l’aggiornamento dei prezzi relativi al 2024”.

Che cosa è il computo metrico

Il computo metrico è l’elenco di tutti i lavori e i materiali previsti per la completa esecuzione di un intervento edile secondo quanto progettato. Questo significa che all’interno del documento si troverà un elenco di voci, tutte corrispondenti ad una singola parte del progetto.

Il calcolo dei singoli materiali

Tanto per fare un esempio, bisognerà, relativamente alla costruzione del nuovo ospedale, indicare l’adeguamento per l’acquisto dei rubinetti per i bagni dell’ospedale e così via per tutti gli altri materiali necessari per l’edificazione della struttura da realizzarsi in prossimità della Statale 124 tra Siracusa e Floridia.

Il tempo scorre

“Se si perde ancora del tempo, quei 347/350 milioni, rischiano di non essere sufficienti” svela a BlogSicilia una autorevole fonte tecnica che, contestualmente, spiega che “il nuovo prezziario, relativo al 2024, è stato già pubblicato”, poi, una volta completato il probabile adeguamento dei costi bisognerà autorizzarlo.

Il progetto

In merito al progetto definitivo, redatto dal Rti con capogruppo Proger spa, è stato previsto un costo complessivo dell’opera pari a 347.844.837,77, di cui 259.087.183,33 per lavori ed 88.757.653,83 per somme a disposizione. Come spiegato dalla Regione, 200 milioni ci sono già, altri 100 saranno prelevati dalla “cisterna” dell’ex articolo 20, gli altri 47/50 dai fondi dell’amministrazione dell’isola.

I costi

Il costo è aumentato di 147.844.837,66, di cui 76.933.279,88 già richiesti con l’aggiornamento dei prezzi ISTAT, gli altri ammontano a 70.911.557,78. L’impennata è stata poi giustificata con l’adeguamento sismico ed idrogeologico dell’opera ma con il prezziario del 2024, potrebbe esserci una lievitazione ulteriore.