è in carcere

E’ accusato di tentato omicidio aggravato e porto di armi e oggetti atti ad offendere, un 16enne accusato di aver accoltellato un 19enne nel giugno scorso fuori da una discoteca che si trova a Fontane Bianche, zona balneare a sud di Siracusa che, in estate, si trasforma in uno dei luoghi della movida più frequentati.

In carcere

Il ragazzino è stato condotto nel carcere minorile di Bicocca dai carabinieri della stazione di Cassibile che hanno eseguito la misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Catania, su richiesta della Procura dei minori di Catania.

La lite in discoteca

Secondo quanto emerso nella ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe iniziato dentro la discoteca, la sera del 28 giugno, dove è scoppiata una lite. L’arrestato si sarebbe irritato contro il 19enne, a cui avrebbe scagliato un pugno in faccia, per poi minacciarlo di morte, in quanto ritenuto responsabile di aver insidiato la sua fidanzata, a cui la vittima avrebbe solo regalato una sigaretta.

L’agguato

Sembrava finita lì, invece, intorno alle 2, quando ormai la serata era al termine, il 16enne avrebbe atteso l’uscita del 19enne armato di coltello. Avrebbe teso un agguato, infatti, dalle ricostruzioni fornite dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa, avrebbe colpito quel che riteneva il rivale in amore alla schiena e poi al petto, causando alla vittima lesioni gravi.

Le indagini

Tante le richieste di intervento ai soccorsi, in quanto le condizioni del 19enne erano serie, ed alle forze dell’ordine: i carabinieri di Cassibile insieme ai militari del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Siracusa, hanno prelevato alcune immagine delle telecamere di videosorveglianza delle zona, inoltre hanno raccolto i racconti dei testimoni al fine di riscostruire la dinamica dell’aggressione ed individuare l’autore.

Il responsabile era stato subito individuato e denunciato in stato di libertà ma a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania, è arrivata la misura cautelare