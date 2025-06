Ha ammesso al gip del Tribunale di Siracusa di aver premuto il grilletto contro Giuseppe Pellizzeri, il 37enne ingegnere navale ucciso a colpi di pistola nel tardo pomeriggio di martedì scorso in prossimità di un bar in via Elorina, nella zona sud di Siracusa.

L’interrogatorio in Tribunale

E’ quanto ha detto nel corso dell’udienza di convalida del fermo Francesco Mirabella, il 30enne siracusano, accusato di omicidio che, al termine dell’interrogatorio, è stato riportato in cella, nel penitenziario di contrada Cavadonna, a Siracusa, dove si trova dalla sera del 10 giugno, dopo essersi costituito nella caserma del comando provinciale dei carabinieri.

La ricostruzione ed il movente

E’ attesa la decisione del giudice, Andrea Migneco che scioglierà la riserva entro domani mattina. Nella sua testimonianza, l’indagato avrebbe anche detto di essersi procurato quella pistola, poi rinvenuta a mare, usata contro Giuseppe Pellizzeri, deceduto nei minuti successivi agli spari, durante il trasporto in ospedale con l’ambulanza del 118. Stando a quanto emerso nelle indagini, il delitto sarebbe stato preceduto da scontri tra la vittima e la famiglia dell’indagato in merito ai soldi legati all’affitto di un magazzino.

Lo scontro prima del delitto

Vi sarebbe stato anche uno scontro fisico tra l’ingegnere navale ed il fratello di Mirabella che, nel corso della sua testimonianza, avrebbe spiegato di essersi armato per tutelare la sua incolumità. Insomma, avrebbe avuto timore del 37enne ma quando le parti si sono incontrate nel bar Francesco Mirabella ha esploso almeno due colpi finiti al petto della vittima che, però, dalla ricostruzione di alcuni testimoni, avrebbe provato a reagire prima di stramazzare per terra. Da definire quando sarà eseguita l’autopsia sul corpo dell’ufficiale della Capitaneria di Porto che potrà chiarire le cause del decesso ma le indagini dei carabinieri e della Procura non sono ancora concluse, infatti sono stati sequestrati alcuni telefonini per verificare il possibile coinvolgimento di altre persone.