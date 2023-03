processo al tribunale di siracusa

Il pm della Procura di Siracusa ha chiesto 14 anni di reclusione per Antonio Montalto, 23 anni, lentinese, accusato dell’omicidio di Roberto Raso, 38 anni, ucciso a coltellate nel luglio dello scorso anno a Lentini.

Il processo con il rito abbreviato

L’imputato, difeso dagli avvocati Titta Rizza e Junio Celesti, ha deciso di sottoporsi al rito abbreviato dopo che era stato emesso nei suoi confronti un decreto di giudizio immediato.

Nell’udienza di ieri, oltre alla requisitoria ed alla richiesta di condanna del pm, uno dei difensori, Rizza, ha esposto la sua arringa. Martedì prossimo toccherà all’altro legale, poi il gup del Tribunale di Siracusa si ritirerà in Camera di consiglio per deliberare.

La vicenda

I due protagonisti di questa drammatica vicenda, stando alla tesi della difesa, sarebbero entrati in contatto in via Silvio Pellico, nei pressi dell’abitazione di Montalto. Dopo le pretese economiche, ne sarebbe scaturita una lite, poi il 23enne sarebbe tornato a casa dove avrebbe preso un coltello, presumibilmente da cucina, che avrebbe poi usato contro il 38enne.

I fendenti

Raso, colpito all’altezza dell’addome, da una prima ricostruzione dei carabinieri, si sarebbe accasciato: è stato soccorso e trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini ma i medici riuscirono a fare ben poco, infatti le lesioni inflitte dalla lama erano troppo profonde e gravi, per cui il suo cuore cessò di battere nel volgere di poco tempo.

Le indagini e la svolta

Le indagini dei militari del comando provinciale di Siracusa e della Compagnia di Augusta si concentrarono sulla vittima e nel corso di poche ore sarebbero emerse le responsabilità del 23enne che, in un primo momento, fece perdere le sue tracce, salvo poi costituirsi.

“Pretendeva del denaro da me”

Montalto, nel corso dell’interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Lentini, avrebbe spiegato di non conoscere bene la vittima, anzi sarebbe stato il 38enne, secondo l’indagato, nel corso di un incontro occasionale, a pretendere, senza apparente ragione del denaro.