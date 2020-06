Squadra Mobile di Siracusa

E’ di tre arresti il bilancio di un’operazione antidroga degli agenti della Squadra mobile di Siracusa che hanno portato a termine un blitz in via Algeri, una delle principali piazze dello spaccio della città, al centro di tante inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Catania. Sono ai domiciliari Federico Pugliara, 24 anni, Cristophere Colombo, 23 anni, e Sebastiano Genovese, 22 anni che sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti per di spaccio. Da quanto ricostruito dalla polizia, gli agenti si sono recati in una palazzina per compiere un controllo sul terrazzo e si sono imbattuti in due dei tre ragazzi, che avevano con se un paniere in vimini contenente marijuana, parte di cui suddivisa in dosi, e delle bustine per confezionarla.

Avrebbero provato a scappare ma il loro tentativo è stato bloccato mentre il loro complice, dopo essersi accorto della presenza del personale della Squadra mobile, avrebbe lanciato dalla finestra di un appartamento un bilancino e della cocaina, entrambi recuperati dai poliziotti che sono poi entrati in quell’abitazione insieme ad un cane dell’antidroga, Elvis, capace di scovare 15 grammi di droga, due bilancini di precisione, 300 grammi di marijuana e 1100 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuto il provento dell’attività di spaccio, ed altro materiale per confezionare la droga. Dai calcoli compiuti dagli agenti, al comando del dirigente della Squadra mobile, Gabriele Presti, gli indagati avrebbero potuto ricavare circa 60 dosi di cocaina e 600 dosi di marijuana, del valore commerciale di oltre 700 euro per la cocaina e 4000 euro per la marijuana.

Nell’ambito della stessa operazione, gli agenti della Squadra mobile hanno individuato un’area condominiale, nella zona di via Italia 103, “delimitata ingiustificatamente ed abusivamente da un cancello in ferro, verosimilmente allestito, al fine di garantire libertà e protezione agli spacciatori ivi presenti”. Per questo motivo, R.M. 28 anni, “è stato denunciato per detenzione abusiva di munizionamento nonché per violazione edilizia”