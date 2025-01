Una piattaforma a disposizione dei cittadini per segnalare buche e disservizi in forma anonima, pensata per chi non sa a chi rivolgersi o desidera partecipare attivamente alla vita pubblica.

Si chiama 96100Lab ed è una piattaforma open source progettata per raccogliere segnalazioni sulle criticità del territorio e facilitare un confronto diretto con la Pubblica Amministrazione, lanciata lo scorso 6 gennaio dal movimento Civico4 è già oggetto di due occasioni di condivisione e presentazione.

Un terzo incontro si terrà venerdì 31 gennaio alle 18, nella sede dell’associazione Il Cerchio, in via Arsenale 42, alla presenza di Michele Mangiafico, rivolto in primis agli associati del Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente, ma anche a tutti coloro che vorranno intervenire

Attiva dal 6 gennaio, la piattaforma consente di segnalare in modo rapido e intuitivo problemi come rifiuti abbandonati, dissesti stradali, guasti all’illuminazione pubblica, perdite idriche e altre situazioni di degrado urbano.

L’iniziativa del Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente va nella direzione di collaborare per migliorare il monitoraggio dei disservizi quotidiani e sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche fondamentali per la città.

Durante l’evento, Michele Mangiafico illustrerà il funzionamento di 96100Lab, soffermandosi su aspetti cruciali come la tutela dell’anonimato per chi effettua le segnalazioni e le modalità di interazione con il Comune.

L’incontro rappresenta un’occasione importante per coinvolgere attivamente i cittadini in un progetto concreto per il miglioramento di Siracusa. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.