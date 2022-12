sono 700 i malati di sclerosi multipla nel siracusano

Ancora pochi giorni per prendere parte all’Asta della solidarietà lanciata dal maestro pasticcere Franco Neri che ha voluto così supportare la sezione di Siracusa dell’AISM nella lotta quotidiana alla sclerosi multipla, grave malattia del sistema nervoso centrale.

Panettone artigianale all’asta

Un panettone artigianale all’asta per raccogliere fondi per l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. In realtà i panettoni quest’anno sono ben quattro. Prelibati prodotti artigianali confezionati dalle abili mani del pasticcere Massimo Neri: tradizionale, cioccolato, pistacchio e il nuovissimo NerodiNeri. Per aggiudicarsi uno dei quattro panettoni è sufficiente partecipare all’asta di beneficenza on line.

“Ringraziamo la pasticceria Alfio Neri che ormai da tre anni ci pensa – ha detto Alessandro Ricupero dell’AISM -. E’ il regalo di Natale di Franco Neri che troviamo sotto l’albero: quest’anno di panettoni ne abbiamo trovati addirittura quattro. E’ una splendida iniziativa che ci regala un sorriso – prosegue Ricupero – e ci da la possibilità di conoscere tante persone. I fondi purtroppo non bastano per sostenere tutte le attività della sezione ed ogni contributo per noi è fondamentale”.

“Abbiamo voluto festeggiare l’Aism nel segno della continuità – ha detto Franco Neri -. Ci divertiamo con una iniziativa per la nostra festa dei 50 anni a Siracusa. La nostra storia si intreccia con quella della città. L’asta è nata per gioco, con un panettone ritrovato. Ma conosciamo bene la realtà della sclerosi multipla e l’attività dell’AISM per questo non ci tiriamo indietro, anzi abbiamo raddoppiato il nostro impegno”.

700 i malati di sclerosi multipla

Sono circa 700 le persone che nella provincia di Siracusa combattono tutti i giorni con la sclerosi multipla, malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile, progressivamente invalidante.

Cosa fa l’Aism

L’Aism è l’unica organizzazione in Italia che si occupa di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla: la sezione di Siracusa garantisce servizi di informazione e orientamento, supporto psicologico, consulenza legale, trasporto assistito.