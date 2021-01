iniziativa dell'aism siracusa

Un’asta per un panettone artigianale, realizzato dal maestro pasticcere Franco Neri, è stata organizzata dalla sezione di Siracusa dell’Associazione italiana sclerosi multipla per la raccolta fondi destinata alla ricerca.

Si chiama Marco Salonia, il siracusano che si è aggiudicato l’asta al prezzo finale di 120 euro. A ritirare il panettone è stato lo stesso Salonia che ha donato il suo contributo alla presidente della sezione Aism di Siracusa, Carla Orecchia. “Anche un piccolo aiuto- ha detto Carla Orecchia – per noi può rappresentare un contributo fondamentale. Questa iniziativa è servita ancora una volta per sensibilizzare su una grave malattia della quale non conosciamo ancora oggi la causa e neanche la cura. Durante questa emergenza pandemica la maggior parte delle persone con sclerosi multipla è rimasta chiusa in casa per timore di un contagio. Come sezione ci siamo occupati di rispondere alle loro esigenze e continueremo a farlo”. Marco Salonia si è detto molto contento di poter aiutare un’associazione che da anni si spende sul territorio in attività concrete verso persone che soffrono.

“E stata una bellissima esperienza che, promesso, avrà un seguito avendo individuato una traccia operativa fatta di amicizia, complicità, solidarietà, cibo, rispetto, cura, social, condivisione e tanto altro ancora, che ha portato qualche centinaio di persone a partecipare attivamente all’asta – ha commentato Franco Neri -. La somma finale è importante, se commisurata all’entità del bene acquisito, ma è pietra angolare per la cascata di solidarietà ed interesse che ha messo in moto; una solidarietà che ci riguarda molto da vicino ed un interesse che ci aiuta a guardare le dinamiche delle realtà che esistono nel nostro territorio”.

Sono circa 700 le persone che nella provincia di Siracusa combattono tutti i giorni con la sclerosi multipla, malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile, progressivamente invalidante. L’Aism è l’unica organizzazione in Italia che si occupa di tutti gli aspetti legati alla sclerosi multipla: la sezione di Siracusa garantisce servizi di informazione e orientamento, supporto psicologico, consulenza legale, trasporto assistito.