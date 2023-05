una scuola superiore di siracusa

Hanno deciso di scioperare gli studenti dell’istituto tecnico commerciale Insolera, in via Modica a Siracusa. “I ragazzi hanno trovato delle parassiti a scuola” racconta la madre di un alunno, che, questa mattina, ha saltato le lezioni insieme a tanti altri ragazzi. Si tratterebbe di acari, che sono piccolissimi srtropodi appartenenti alla classe degli aracnidi.

La testimonianza nei video

Gli stessi studenti hanno raccolto le prove di quanto denunciato, filmando, con i telefonini, la presenza dei parassiti in una delle aule, per cui buona parte dei genitori ha assecondato la scelta di scioperare. “Ci è stato detto – racconta ancora la mamma di uno degli studenti dell’Insolera – che, a breve, sarà eseguita la disinfestazione dei locali della scuola. Speriamo procedano in fretta, non vogliamo affatto che i nostri figli debbano seguire le lezioni a contatto con questa tipologia di parassiti, capaci di scatenare allergie. La scuola deve essere un luogo sicuro”.

Gli effetti sulla salute

La presenza di acari della polvere rappresenta una delle principali cause di allergia respiratoria, come spiegano dal ministero della Salute. “Una notevole concentrazione di acari, insieme alle loro spoglie ed escrementi, è riscontrabile

nelle case e in particolare in materassi, poltrone, tappeti e altre suppellettili domestiche, ma anche in ambienti pubblici” per cui anche nelle scuole.

Le cause della presenza degli acari

Inoltre, stando a quanto indicato dal ministero della Salute, “la loro crescita è largamente condizionata da fattori di natura fisica e biologica, in particolare da umidità, temperatura e disponibilità di cibo; le condizioni ottimali di crescita sono un’umidità relativa fra il 60 e l’80% e una temperatura fra i 18-24°C”

Inoltre, gli allergeni dell’acaro agiscono sulla pelle danneggiata. Il prurito è spesso così intenso da interferire con le normali attività quotidiane e causa arrossamenti e vescicole contenenti siero. Le zone più colpite sono il volto, il collo e le pieghe tra gomiti e ginocchia.