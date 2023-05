danni al parco di via algeri, a siracusa

Sono state le telecamere ad immortale alcuni vandali, tutti minorenni, che hanno danneggiato i giochi all’interno del parco Robinson di via Algeri, nella zona nord di Siracusa.

I video che incastrano i ragazzini

L’episodio risale a martedì scorso, i filmati, registrati da un residente delle palazzine vicine, sono finite nelle mani delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

“Continuo attacchi dei vandali” dice il sindaco

Il sindaco, Francesco Italia, annuncia che arriveranno “nuovi giochi, in sostituzione di quelli vandalizzati” per un importo di “110 mila euro” ma si dice preoccupato.

“Da anni appena montiamo nuovi giochini per i nostri parchi, diventano immediatamente – dice il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – oggetto dell’attacco di vandali. Quanto dureranno? Loro sono stati beccati, anche grazie alla vostra collaborazione, solo l’educazione alla civiltà e al rispetto potrà essere più efficace di decine di telecamere.

L’area di via Algeri

Quella di via Algeri è una zona particolare, al centro, da anni, di un degrado sociale ed urbano spaventoso e cuore di un’intesa attività di spaccio gestita da una gang, finita in una recente indagine dei carabinieri.

I fortini della droga

Alcune palazzine, come emerge dai riscontri delle forze dell’ordine, sono state trasformare in fortini della droga, per cui, in quest’area, le condizioni di crescita sana per un bambino sono abbastanza proibitive.

Il presidio dei carabinieri

Nei mesi scorsi, è stato inaugurato nell’ex scuola di via Algeri un presidio dei carabinieri di Siracusa per dare un segnale di presenza dello Stato e nelle settimane successive, proprio in questo sito, è stato presentato un nuovo piano contro la dispersione scolastica.

L’episodio in Ortigia

Gli episodi di inciviltà, però, si registrano anche in zone di pregio, come Ortigia. Nei giorni scorsi, alcuni bambini, approfittando della momentanea erogazione dell’acqua, sono saliti nella fontana Diana, in piazza Archimede, correndo dentro il monumento, realizzato nel 1907 da Giulio Moschetti.