disposti interventi di adeguamento

Chiuso temporaneamente il parcheggio Talete

Avviati i lavori di adeguamento dell’impianto anti incendio

La certificazione era scaduta da anni

L’amministrazione comunale di Siracusa ha disposto la chiusura, seppur temporanea, del parcheggio Talete, per l’esecuzione “dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici e dell’impianto antincendio”.

Certificato anti incendio scaduto

Una decisione maturata dopo la “scoperta” che il certificato di prevenzione anti incendio della struttura, ricavata su un tratto di costa di Ortigia, era scaduto da diversi anni.

Rischi per l’utenza

Fino a ieri, il parcheggio è rimasto aperto poi, in serata, al termine di un confronto si è provveduto a togliere la castagne dal fuoco, chiudendo l’area di sosta per evitare rischi inutili, del resto con le altissime temperature di questi giorni il pericolo di incendi è piuttosto elevato e con una struttura, poco sicura sotto questo aspetto, la giunta ha sbarrato i cancelli.

I lavori

“L’ordinanza inibisce l’ingresso e la sosta all’interno della struttura per il periodo relativo all’esecuzione dei lavori programmati” si legge in un comunicato di poche righe diffuso dal Comune. Ma bisognerà fare in fretta, l’amministrazione intende imprimere ritmi serrati, perché il 3 luglio inizieranno le rappresentazioni classiche al Teatro greco che porterà a Siracusa numerosi turisti. E dopo la conclusioni degli spettacoli, inevitabilmente ci sarà lo spostamento verso Ortigia, il centro storico della città ed il cuore della movida.

Talete strategico per il traffico

Ed il parcheggio Talete rappresenta la valvola di sfogo per il traffico, per cui l’amministrazione ha tutto l’interesse a stare con il fiato sul collo ai tecnici ed operai che provvederanno ad adeguare il sistema anti incendio ed elettrico. Una volta conclusi i lavori, spetterà al comando dei vigili del fuoco di Siracusa l’ultima parola: servirà un sopralluogo per accertare che tutto sia in regola. Finito questo capitolo, se ne aprirà un altro, quello del progetto di riqualificazione estetica del Talete, peraltro molto contestato: un’associazione, Ortigia sostenibile, ha presentato un esposto in Procura.

Affondo alla giunta Italia

“L’amministrazione comunale di Siracusa, a causa della sua incapacità a gestire il territorio, è stata costretta a chiudere il parcheggio Talete, creando insopportabili difficoltà a tutti i cittadini e, soprattutto, ai turisti”. Lo afferma il coordinatore provinciale della Lega Sicilia, Enzo Vinciullo.