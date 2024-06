non piacciono i vincoli

“Questo parco degli Iblei non s’ha da fare, né domani, né mai” dicono i sindaci del Siracusano, in particolare quelli della zona montana ed in effetti si va in quella direzione dopo che ieri la Commissione Ambiente territorio e mobilità ha sancito lo stop, come spiega il parlamentare regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri. Del resto, a presiedere la Commissione è il deputato all’Ars del Mpa, Giuseppe Carta, che, nei mesi scorsi, in una dichiarazione pubblica, aveva stroncato il Parco degli Iblei, che, evidentemente, è caro solo agli ambientalisti.

Il Parco degli Iblei

Il Parco degli Iblei, nella sua perimetrazione, comprende 27 Comuni, spalmati nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. Il partito del No contesta, sostanzialmente, i vincoli ed i limiti posti che condizionerebbero i destini delle aziende agricole e degli allevamenti già esistenti.

Il documento dei sindaci

I sindaci di Cassaro e Ferla, come emerge in un post sui social, “hanno depositato, anche a nome degli altri sindaci del comprensorio, dopo aver ricostruito l’iter procedurale dal 2010 ad oggi, si sottolinea come non sussistono le condizioni per l’istituzione del parco”.

Auteri, “questo iter va chiuso”

“D’altronde proprio i sindaci hanno evidenziato le pecche di questo parco chiedendo di fermarne l’istituzione per tutelare allevatori, agricoltori, cacciatori e cavatori, tra gli altri. Questo iter va chiuso – conclude Auteri – così com’è non va bene. Nessuno può dirsi contrario al parco in genere, ma considero bocciato l’iter e avviamo un nuovo ragionamento per il bene del territorio. Il protagonista in questi anni è stato il “caos”, siamo arrivati al dunque adesso e possiamo dire “basta”.

Le polemiche degli anni scorsi

Negli anni scorsi, montarono polemiche sulla perimetrazione del Parco degli iblei. L’allora deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo, siracusano, si era espresso in modo sfavorevole, che si fece promotore di un documento da prensentare al Governo nazionale per chiedere la sospensione dei termini per perimetrazione.

Tra poco ci sarà la relazione del presidente della commissione Ambiente Giuseppe Carta e dell’assessore al Territorio ed ambiente Elena Pagana, che sarà inviata al Governo nazionale.