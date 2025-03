Un incendio è divampato nel primo pomeriggio in via delle Cave, a Priolo, nel Siracusano. Il rogo si è originato da un basso di un immobile, poi le fiamme si sono propagate rapidamente verso il piano superiore ma, secondo quanto poi raccontato dai vigili del fuoco del comando provinciale, in quest’ultimo locale non ci sono grossi danni così come non si registrano feriti.

Il basso avvolto dalle fiamme

Il basso è stato avvolto dal rogo mentre sono tutt’ora in corso gli accertamenti per svelare le cause dell’incendio: è probabile che possa essere stato un corto circuito ad innescare il rogo. Tanta paura tra i residenti di via delle Cave: sono stati loro stessi a chiedere l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti la Protezione civile e la Polizia municipale, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Priolo e Augusta con 3 autobotti e l’autoscala, la polizia di Stato, i carabinieri, il 118.

Il video

Nel video di Samatha Bonifazio emerge tutta l’apprensione per da parte degli abitanti anche perché l’incendio sembrava inarrestabile

Il sindaco, “tratte in salvo 4 persone”

“Dall’abitazione sono state tratte in salvo quattro persone e fatte evacuare tutte le case limitrofe in via precauzionale, fino alla completa messa in sicurezza. L’incendio ha provocato il sovraccarico della rete Enel, innescando i cavi in più punti su tutto il quartiere. Si è reso necessario il distacco della corrente. L’Enel ha comunicato che il ripristino dell’energia elettrica dovrebbe avvenire domani” ha detto il sindaco di Priolo, Pippo Gianni. Lo stesso primo cittadino ha aggiunto che “sono stati svolti anche i dovuti controlli per l’impianto del metano”