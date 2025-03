C’è un testimone nel drammatico incidente stradale di ieri pomeriggio sulla Statale 194, a Carlentini, nel Siracusano, in cui sono morti 3 braccianti agricoli di Adrano, che erano a bordo di un van finito contro furgone cassonato. E’ un avvocato del Foro di Siracusa che, poco prima delle 14, negli istanti precedenti all”impatto, si trovava nella sua macchina appena dietro il furgone.

La testimonianza

“Era davanti a me – racconta a BlogSicilia il legale – e ad un certo punto ha cambiato bruscamente direzione, spostandosi sulla sinistra ma perché è praticamente esplosa una gomma, per cui il conducente ha perso il controllo del mezzo. Non c’è stato alcun sorpasso azzardato ma da quel che ho visto solo un evento accidentale e sfortunato”.

Conducente del furgone è di Francofonte

Il conducente del furgone è un uomo di Francofonte, nel Siracusano, e si trova ricoverato in un ospedale di Catania: è tra i 4 feriti più gravi del terribile incidente e dalle informazioni fornite dal comando provinciale di Siracusa sono tutti stazionari.

L’inchiesta per omicidio stradale

La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale ed ha disposto il sequestro di quel che resta dei due mezzi coinvolti nell’impatto. Da quanto emerso dalle indagini, le tre vittime Salvatore Lanza, 60 anni, Salvatore Pellegriti, 61 anni, e Rosario Lucchese 18 anni, insieme agli altri 6 colleghi, stavano rientrando a casa, a bordo del van, dopo aver lavorato a Francofonte per la raccolta delle arance. Il 18enne era alla sua prima settimana di lavoro e covava tanti sogni, tra cui quello di sposarsi, che si sono infranti in contrada Cannellazza: il giovane è deceduto durante il trasporto in ospedale con l’ambulanza mentre gli altri due sono morti negli istanti successivi all’impatto.

Adrano sotto shock

La comunità di Adrano è sotto shock: il sindaco di Adrano Fabio Mancuso e il Presidente del Consiglio comunale Carmelo Pellegriti hanno invitato per oggi alle 12 nell’ aula consiliare gli Assessori, i consiglieri comunali comunali, gli impiegati comunali, i rappresentanti delle associazioni e le autorità civili e religiose per osservare un minuto di silenzio a ricordo delle vittime

Il cordoglio della Cisl

Il segretario generale della Cisl Sicilia Leonardo La Piana e il segretario generale della Fai Cisl Sicilia Adolfo Scotti esprimono cordoglio e vicinanza sincera alle famiglie delle vittime dell’incidente avvenuto ieri nel siracusano. “Siamo sgomenti rispetto a una tragedia di queste dimensioni – aggiungono La Piana e Scotti – che accende ancora una volta i riflettori su due aspetti. Il primo riguarda la retribuzione per queste attività che continua a essere sottodimensionata, il secondo rispetto al fatto che si continui a uscire di casa per andare a lavorare ma che non vi si faccia più ritorno. Tutto questo è inaccettabile, vanno affrontati in modo definitivo e risolutivo il tema del lavoro agricolo di qualità e della sicurezza sul lavoro. Imprese, sindacati e istituzioni operino in sinergia per un vero cambio di passo”