Sono Salvatore Lanza, 60 anni, Salvatore Pellegriti, 61 anni, e Rosario Lucchese, i tre braccianti agricoli di Adrano, nel Catanese, vittime del tragico incidente stradale sulla Statale 194 a Carlentini, nel Siracusano. Tutti e tre erano a bordo del van di un’azienda agricola del Catanese: stavano per rientrare casa, insieme ad altri colleghi, dopo aver raccolto arance da un fondo agricolo di Francofonte.

Le indagini

Il tratto è stato chiuso al traffico dai carabinieri del comando provinciale di Siracusa e della Compagnia di Augusta per cui ci sarebbe stato uno scontro frontale tra il van ed il furgone. Sul posto anche i vigili del fuoco ed i tecnici dell’Anas mentre la Procura cha ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale

Il lutto cittadino

Il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, ha espresso il cordoglio della città per le famiglie delle vittime ed ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino. “Il lutto cittadino – prosegue Mancuso – vuole esprimere un abbraccio collettivo di solidarietà verso le famiglie colpite da questa immane tragedia. L’Amministrazione comunale supporterà i familiari delle vittime in questo momento difficile. Tutta la città è invitata a stringersi attorno alle famiglie delle vittime, esprimendo il proprio affetto e il proprio sostegno in un momento di profonda tristezza”.

“E’ un giorno di dolore”

“È un giorno di grande dolore. I nostri pensieri e le nostre preghiere – dice ancora il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso – sono rivolti alle famiglie delle vittime in questo momento di immenso dolore. In segno di rispetto e solidarietà, abbiamo deciso di proclamare, fin d’adesso il lutto cittadino e fino alle esequie, vietando lo svolgimento di qualsiasi spettacolo teatrale, sportivo, manifestazione in tutti i luoghi pubblici. Sono in stretto contatto con le autorità sanitarie dei nosocomi Cannizzaro e San Marco di Catania e degli ospedali di Lentini e Caltagirone dove sono stati presi in carico gli altri lavoratori gravemente feriti”.