Un incendio è divampato nella notte all’interno di un bar situato in viale Zecchino, nella zona nord di Siracusa. Le fiamme si sono sviluppate quando il locale era chiuso, destando l’attenzione dei residenti della zona che, avvertito un forte odore di fumo, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area.

I due attentati

In un primo momento non è stata esclusa l’ipotesi dolosa. La memoria è andata ai due attentati avvenuti nel mese di dicembre, quando altrettanti bar della città erano stati colpiti da bombe carta. Tuttavia, secondo quanto emerso dai primi accertamenti della polizia, la causa più probabile dell’incendio sarebbe un corto circuito all’interno del locale.

Le indagini

Le indagini sono tuttora in corso. Gli inquirenti attendono la relazione tecnica dei vigili del fuoco, che dovrà chiarire con precisione l’origine delle fiamme. Al momento, però, la pista dell’incidente resta quella più accreditata.

I danni, stando alle prime stime, sarebbero ingenti, soprattutto agli impianti e agli arredi interni del bar. Fortunatamente non si registrano feriti.