La polizia non esclude la pista dolosa

Paura nella notte per i residenti di via Eumelo, nel quartiere della Borgata di Siracusa, per lo scoppio di un violento incendio che ha divorato tre mezzi.

Il rogo ha coinvolto una Citroen DS4, una Ford Fiesta ed uno scooter Honda ma i residenti delle palazzine vicine hanno temuto per la loro incolumità. Le fiamme, infatti, hanno minacciato le abitazioni ma l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa ha scongiurato il peggio.

I pompieri hanno arginato l’azione del rogo, di probabile origine dolosa, per evitare che marciasse pericolosamente verso gli stabili, poi, una volta conclusa l’emergenza, è iniziato il sopralluogo. I soccorritori e gli agenti di polizia, che indagano sull’episodio, stanno provando a comprendere da dove si è originato l’incendio. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme, dopo aver coinvolto su uno dei tre mezzi, si è diretto verso gli altri.

Gli inquirenti hanno identificato i proprietari delle due auto e dello scooter e scavando nelle loro vite, private e professionali, si conta di trovare qualche elemento in grado di spiegare l’accaduto. Forse, qualcuno, ha voluto dare una lezione ad uno di loro. Di casi del genere, la provincia di Siracusa è piena, come spesso ammettono le forze dell’ordine ma, per il momento, è troppo presto per avere una chiara e definita chiave di lettura.

Frattanto, gli agenti di polizia hanno preso in esame le telecamere di sicurezza della porzione di area in cui si è registrato l’incendio, in modo da avere qualche elemento su cui indagare. Nel corso della nottata, sono stati compiuti alcuni interrogatori ma sul loro contenuto gli investigatori preferiscono mantenere uno stretto riserbo.

La settimana scorsa, a Pachino, un rogo di vaste proporzione inceneri 8 mezzi, 6 auto e 2 furgoni. Si tratta di un caso analogo, per le modalità, a quello avvenuto nel quartiere della Borgata di Siracusa.