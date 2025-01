il retroscena

Una pazza idea circola nelle stanze di palazzo Vermexio dove si decidono le sorti politiche ed amministrative di Siracusa: l’ingresso di Forza Italia nella giunta del sindaco, Francesco Italia, componente del board nazionale di Azione di Carlo Calenda.

Un’ipotesi di cui si parla con insistenza negli ambienti politici e stando a delle fonti legate al Centrodestra, ai forzisti potrebbe toccare un posto nell’amministrazione, un altro, invece, andrebbe al Mpa, consolidando, così, la posizione degli autonomisti nell’esecutivo di Italia, che, peraltro, non manca di “sostenere” le iniziative del parlamentare regionale, Giuseppe Carta, come quella relativa alla mobilitazione contro la crisi del Petrolchimico di Priolo.

La posizione di Messina, ipotesi dimissioni

Il gruppo di Forza Italia è composto da 4 consiglieri: Luigi Gennuso, fratello del parlamentare regionale, Riccardo Gennuso, Leandro Marino, Damiano De Simone, che era stato eletto nelle liste di Fratelli d’Italia, e Ferdinando Messina.

Quest’ultimo è stato candidato sindaco alle amministrative del 2023, il rivale più accreditato del sindaco Italia, arrivato in testa a tutti al primo turno, salvo poi perdere al ballottaggio proprio con l’attuale primo cittadino grazie anche all’apparentamento con Bandiera, ex forzista, ed ora vicesindaco di Siracusa.

Ma radio Vermexio sta diffondendo uno scenario clamoroso con le possibili dimissioni dello stesso Messina, anzi alcuni testimoni riferiscono di discorsi sibillini dello stesso consigliere, in occasione di alcune sedute al Vermexio, circa la sua permanenza in aula. In compenso, Forza Italia avrebbe ricevuto delle richieste di adesioni da parte di consiglieri che, in questo momento, non si trovano granché bene nei gruppi di appartenenza.

Una giunta a trazione Centrodestra

Se si dovesse concretizzare questo passaggio politico, sarebbe un ulteriore passo da parte della giunta Italia verso il campo del Centrodestra. Oltre alla presenza di esponenti riconducibili al Mpa, nell’amministrazione Italia ci sono figure storiche dell’area moderata, come l’attuale vicesindaco, Edy Bandiera, ex assessore regionale ai tempi di Nello Musumeci, ed attuale vicecoordinatore regionale di Sud chiama Nord, il cui leader Cateno De Luca ha trovato un grande feeling con il presidente della Regione, Renato Schifani, senza contare la presenza di Fabio Granata, da sempre a destra, prima con il Msi poi con Alleanza Nazionale, ed ora uno dei capi del movimento Indipendenza dell’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno.

Le ambizioni di Italia

In questo panorama politico, vanno considerate le ambizioni di Italia, al suo ultimo mandato da sindaco di Siracusa. L’estate scorsa vi furono voci circa un suo passaggio a Forza Italia, come riportato in un articolo di BlogSicilia, in vista delle prossime elezioni politiche. Ipotesi bollate dall’interessato come “pettegolezzi estivi”.