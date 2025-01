parla l'assessore al comune di avola

“Non mi sento affatto in bilico, sono tranquillo e sereno, lavoro per la città insieme a Rossana Cannata“. Lo afferma a BlogSicilia l’assessore al Bilancio del Comune di Avola, Fabio Cancemi, esponente storico di Forza Italia, in merito alle voci sulla sua precarietà politica dentro lo stesso partito al punto da mettere in discussione la sua presenza nella giunta di Rossana Cannata, esponente di primo piano di Fratelli d’Italia.

Lo stesso assessore ci ha pure giocato, postando sulla sua pagina social una foto un libro di poesie, scritto da Cesare Andreatta, dal titolo In Bilico.

“Nessuno mi ha chiesto di fare passo indietro

“Nessuno mi ha chiesto di fare un passo indietro da assessore né ufficialmente né in forma privata. Né il coordinatore provinciale, Corrado Bonfanti, né il deputato regionale e neo commissario di Avola di Forza Italia, Riccardo Gennuso, hanno mai messo in discussione il mio incarico” precisa a BlogSicilia l’assessore Fabio Cancemi, che assicura come dentro lo stesso partito non vi siano problemi anche se attende la convocazione di un incontro con i vertici provinciali e regionali del partito per fare il punto della situazione.

L’incontro tra Ternullo e Rossana Cannata

Del resto, qualcosa è cambiato in Forza Italia, almeno ad Avola dopo la nomina a commissario del partito ad Avola del deputato regionale, Riccardo Gennuso, avvenuta qualche giorno dopo l’incontro tra la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo ed il sindaco Rossana Cannata ed a cui ha preso parte anche l’assessore Fabio Cancemi. Peraltro, nella nota relativa al suo insediamento, Gennuso ha posto un obiettivo, cioè di diventare il primo partito ad Avola, proprio nella terra del parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata.

“Aspettiamo riunione”

“Non ci sono al momento – dice l’assessore Fabio Cancemi – problemi all’interno del partito, perché aspettiamo una riunione con il coordinatore provinciale ed il deputato regionale, insieme a tutti gli altri aderenti a Forza Italia, vecchi e nuovi, per capire la situazione ma non essendoci stata alcuna richiesta nei miei confronti di compiere un minimo di passo indietro io continuo a lavorare. E lo faccio per Forza Italia dal 1994, dal giorno della sua fondazione e sono felice che vengano persone nuove dentro il partito”.