dopo l'uscita di forza italia

“Non c’è nessuno che possa sfidare Rossana Cannata in termini di capacità, onestà e serietà. Rossana Cannata è un riferimento di livello superiore, e questa è una realtà che non può essere messa in discussione”.

La risposta politica a Forza Italia

Lo affermano Giuseppe Costanzo, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, e Giovanni Rametta, capogruppo meloniano in Consiglio comunale, che, in una nota, lanciano un messaggio, in particolare a Forza Italia dopo le recenti dichiarazioni, prima del neo commissario azzurro, Riccardo Gennuso, per cui il suo partito punta ad essere il primo ad Avola e poi di quelle dell’ex assessore Orlando, il quale ha auspicato un candidato sindaco espressione di Forza Italia nelle prossime elezioni.

“No al trasformismo”

“In questi anni, il nostro impegno per Avola e per i comuni della provincia di Siracusa si è sempre basato su un principio fondamentale: lavorare per il bene dei cittadini, con risultati concreti che parlano per noi” spiegano i due esponenti di Fratelli d’Italia di Avola che lanciano un’altra stoccata.

“Non ci interessano le lotte di potere legate alla bassa politica clientelare o ai giochi di chi pensa di costruire il consenso con il solito trasformismo da saltimbanco. Fratelli d’Italia rappresenta valori e coerenza, non logiche di convenienza. La nostra politica è fatta di serietà, lavoro e radicamento vero sul territorio”.

Cosa farà Forza Italia con l’assessore Cancemi?

In Forza Italia sono da poco confluiti Fabio Iacono e Luciano Bellomo che, lasciata Azione, hanno deciso di seguire il deputato regionale, Riccardo Gennuso. Il loro ingresso aumenta la pattuglia forzista in Consiglio che già poteva contare su Massimiliano Canonico e Antonino Drovetti. Ma uno dei temi cruciali è la posizione dell’attuale assessore forzista, Fabio Cancemi, e stando ad alcune fonti autorevoli la sua posizione sarebbe in bilico, non perché non goda della fiducia del sindaco quanto per il nuovo assetto politico interno di Forza Italia. D’altra parte, Cancemi è entrato in giunta nel 2022 prima della nomina del coordinatore provinciale azzurro, Corrado Bonfanti, legatissimo a Gennuso, ora commissario ad Avola.

“Siamo e continueremo a essere il punto di riferimento per chi crede in un modo diverso di fare politica, basato sui valori, sulla coerenza e sull’impegno quotidiano. Le competizioni politiche sono legittime, ma ciò che conta davvero è dare risposte concrete ai cittadini, e su questo ci misureremo, come sempre, con i fatti” spiegano Giuseppe Costanzo, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, e Giovanni Rametta, capogruppo meloniano in Consiglio comunale