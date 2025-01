le strategie del centrodestra siracusano

Il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, è stato nominato commissario di Forza Italia ad Avola. Una scelta politica non di poco conto, innanzitutto perché si tratta della città roccaforte di Luca Cannata, parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, due volte sindaco di Avola, e leader indiscusso dei meloniani nel Siracusano anche per l’autosospensione dal partito di Carlo Auteri, travolto dalla bufera mediatica dopo le minacce all’ex Iena Ismaele La Vardera, rilanciate da Piazza Pulita, ed il caso dei contributi alle associazioni vicine alla sua famiglia. Ad Avola, inoltre, “regna” Rossana Cannata, sorella del deputato nazionale, impegnata nella conta dei danni causati dalla tromba d’aria abbattutasi nella città.

“Forza Italia primo partito ad Avola”

Peraltro, le prime dichiarazioni di Gennuso, nella veste di commissario, sono state molto ambiziose ponendo un obiettivo: superare Fratelli d’Italia, cioè i fratelli Cannata.

“Considerato che è risaputo – ha detto in una nota il commissario di Forza Italia ad Avola, Riccardo Gennuso – il mio quotidiano impegno a Palermo e in provincia, fatto di iniziative parlamentari e di incontri con centinaia di cittadini, la mia nomina è una ulteriore dimostrazione del mio attaccamento al partito e la mia determinazione nel costruire un percorso, sebbene difficile e irto, che porti Forza Italia a primo partito nella città esagonale“.

L’area Gennuso entra in Consiglio comunale

A Forza Italia hanno già aderito due consiglieri comunali, un tempo fedelissimi di Cannata: Luciano Bellomo, ex assessore agli Spettacoli, e Fabio Iacono, ex presidente del Consiglio comunale. I due, dopo aver rotto con i Fratelli di Avola, sono transitati in Azione ma la “corte” del deputato regionale di Forza Italia ha avuto i suoi effetti e così hanno deciso di ufficializzare il loro passaggio nel partito di Berlusconi.

La corrente Ternullo ad Avola

Ma la campagna di rafforzamento ad Avola di Forza Italia si è concretizzata con altri ingressi, come quello di Salvatore Tiralongo, ingegnere, che ha assunto un ruolo nel partito: è stato nominato in provincia di Siracusa responsabile del Dipartimento Istruzione, Scuola e Formazione. E’ vicino alla senatrice Daniela Ternullo, la stessa che, insieme a Valentina Aprea, Responsabile nazionale del Dipartimento, ha indicato il professionista per quella carica.

Il caso Cancemi

In realtà, Forza Italia è parte integrante dell’amministrazione di Rossana Cannata, espressa dall’assessore al Bilancio ed allo Sport, Fabio Cancemi, che ha sostenuto, alle elezioni del 2022, la candidatura a sindaco dell’ex parlamentare regionale. Il partito, in quel periodo era commissariato e le redini erano ancora saldamente in mano all’ex ministro Stefania Prestigiacomo che, su Siracusa, poteva contare sull’ex senatore Bruno Alicata, commissario provinciale forzista.

La visita di Ternullo a Cannata ed il commissariamento del partito

Nei giorni scorsi, la senatrice Ternullo si è recata ad Avola “per rafforzare i legami tra Forza Italia e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cannata” si legge nella pagina social di Forza Italia Avola (datata 10 gennaio) corredata da foto in cui si scorgono Rossana Cannata, l’assessore Fabio Cancemi e la senatrice Ternullo.

Il cambio di guida con Gennuso

Tra i presenti all’incontro anche “il commissario di Forza Italia Avola Fazzino” ma appena sei giorni dopo quel post il partito, il cui coordinatore provinciale è Corrado Bonfanti, fedelissimo di Gennuso, ha deciso di cambiare la guida, indicando proprio il deputato Ars forzista, che, secondo alcuni fonti autorevoli, non avrebbe gradito molto quella visita ad Avola. Pure Forza Italia Lentini è stata commissariata ed a guidarla è andato proprio Corrado Bonfanti.

Assessore in bilico

Ma gli scossoni potrebbero non finire qui perché l’assessore al Bilancio, Fabio Cancemi, sarebbe in bilico, in quanto non politamente allineato allo stesso Gennuso che, a questo punto, potrebbe chiedergli un passo indietro. In tutto questo ci sono anche le dichiarazioni sibilline di Antonio Orlando, ex consigliere ed assessore di Forza Italia, vicino a Gennuso, che, in una nota di qualche giorno fa ha detto: “Forza Italia deve rappresentare le istanze dei cittadini guardando ad un futuro prossimo in cui il partito avolese possa diventare protagonista della scena politica nella propria città anche con un proprio candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative”.