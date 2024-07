la polemica

Sono i concerti mancati al Teatro greco il terreno di scontro, politico e istituzionale, a Siracusa. Questa volta, la lite si è consumata due giorni fa nell’area del parco archeologico di Siracusa ed i protagonisti sono stati il sindaco di Siracusa, Francesco Italia ed il direttore del Parco, Carmelo Bennardo, nel corso di un sopralluogo compiuto insieme al ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida ed all’assessore regionale ai Beni Culturali, Francesco Paolo Scarpinato.

La lite sui concerti

Secondo autorevoli fonti, il sindaco, decisamente favorevole agli spettacoli musicali al Teatro greco, che lo scorso anno hanno portato star di caratura internazionale, come Giorgia, Negramaro e De Gregori, tanto per citarne qualcuno, ha messo in evidenza, ancora una volta, quanto i concerti abbiano portato benefici alla città, in termini economici e di immagine.

Una posizione non propriamente condivisa da Bennardo, peraltro organizzatore di spettacoli che si terranno nell’ara di Ierone, sempre nell’area del Parco archeologico ma con artisti meno popolari di quelli apparsi sul palco dell’antica cavea siracusana.

Ed il sindaco, poco dopo la presentazione degli spettacoli organizzati dal Parco archeologico ha rimarcato i costi spropositati ed il valore degli stessi eventi, inferiore rispetto a quelli del 2023 nell’antica cavea.

Scarpinato paciere

Insomma, nel corso del sopralluogo è andato in scena un battibecco ma a placare gli animi ci avrebbe pensato l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Scarpinato.

Spettacolo al Teatro greco per il G7

Peraltro, il Teatro greco ospiterà il 27 ed il 28 settembre lo spettacolo Horai-Le quattro stagioni, diretto da Giuliano Peparini, con protagonista Eleonora Abbagnato in occasione del G7 dell’Agricoltura che si terrà a Siracusa.

Saltato uno spettacolo all’Ara di Ierone

Non è, però, iniziata bene la stagione di spettacoli all’Ara di Ierone: ieri, infatti, si sarebbe dovuta tenere l’esibizione di Goran Bregovic ma il concerto è saltato per i problemi all’aeroporto di Catania alle prese con la cenere dell’Etna.

“Si comunica che a causa della chiusura dell’aeroporto di Catania, l’artista internazionale Goran Bregoric è impossibilitato a raggiungere Siracusa, pertanto, lo spettacolo previsto per stasera ore 21.00 presso l’Ara di Ierone è stato annullato” si legge nella nota diffusa dal direttore del Parco archeologico di Siracusa, Carmelo Bennardo. Scendono a 10 gli spettacoli in programma: uno degli eventi più attesi è quello del 2 agosto con Giorgio Panariello e Marco Masini, il giorno prima la Pfm canterà le canzoni di Fabrizio De Andrè.

