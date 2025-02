Renata Giunta è stata eletta presidente dell’Assemblea provinciale del Pd di Siracusa al termine dell’assise tenutasi nei locali dell’Urban center di Siracusa. Un’altra donna, Claudia Saccà, ricoprirà, invece, la carica di tesoriere, definito anche il direttivo, composto da 70 membri, 50 dei quali è andato all’area Schlein, 20, invece, i rappresentanti della minoranza, tutti nell’orbita della corrente di Bonaccini, il cui leader è il deputato regionale, Tiziano Spada.

La mediazione di Nicita

Ai lavori dell’assemblea ha preso parte il senatore del Pd, Antonio Nicita, il capo degli shleiniani di Siracusa, che, dopo aver vinto il congresso, con l’elezione del segretario, Piergiorgio Gerratana, la cui elezione è stata ratificata nell’assemblea, ha mediato per trovare l’intesa sui nomi di Giunta e Saccà tra le varie anime della corrente della segretaria nazionale.

Chi sono Giunta e Saccà

Renata Giunta torna con un ruolo politico dopo essere stata nella primavera del 2023 la candidata a sindaco di Siracusa nella coalizione del Centrosinistra che vedeva dentro il Pd ed il M5S, fermandosi, però, al primo turno. Claudia Saccà, ex consigliera comunale di Lentini, è esponente della corrente dei Popdem e si era candidata alla segretaria provinciale del Pd, salvo poi ritirarsi dalla corsa alla vigilia del voto.

C’era il segretario regionale del Pd Barbagallo

All’assemblea del Pd di Siracusa c’era anche il segretario regionale, Anthony Barbagallo, esponente principale dell’area Schlein in Sicilia, che, nelle ultime settimane, ha dovuto fronteggiare i dissidenti del suo partito, che chiedevano, a gran voce, la celebrazione del congresso nell’isola con il metodo delle Primarie, invocate anche a Siracusa dal deputato Tiziano Spada, ma, alla fine è passata la linea della corrente Schlein con il voto riservato ai soli iscritti.

Nicita, “siamo soddisfatti”

“Siamo soddisfatti – dice il senatore Antonio Nicita a BlogSicilia – e Piergiorgio Gerratana godrà di una maggioranza che gli consentirà di procedere spedito. Ci sono ottime premesse”. Tra i prossimi appuntamenti della nuova segreteria ci saranno le amministrative in primavera a Solarino, la cui sezione è a maggioranza bonacciniana, per cui ci sarà da lavorare per ricucire gli strappi del congresso, su cui pende il ricorso alla Commissione nazionale di garanzia presentato da Spada.