la convocazione del presidente del partito paolo amenta

Il presidente del Pd Siracusa, Paolo Amenta, ha convocato per lunedì 1 agosto l’assemblea provinciale per eleggere il nuovo segretario. ” Se non lo si dovesse eleggere, lo Statuto impone -spiega a BlogSicilia Amenta – l’istituzione di un coordinamento che guidi il partito nelle more dell’individuazione del nuovo segretario“.

Difficile elezione di un nuovo segretario

Numeri alla mano, è improbabile che si formi una maggioranza per scegliere il nuovo capo del Partito democratico di Siracusa e colmare il vuoto lasciato da Salvo Adorno, dimessosi dalla sua carica il primo di luglio dopo le spaccature, all’interno della sua stessa area, quella dei Dem, in merito alla candidatura per le Primarie del Centrosinistra di Caterina Chinnici.

I 2 anni di Adorno

I due anni di Adorno, eletto nel 2020, sono stati, comunque, contrassegnati dagli scontri con la cosiddetta minoranza, guida dall’altra area Dem, riconducibile all’ex parlamentare Ars, Giovanni Giuca, sfidante di Adorno nella corsa alla segreteria, ed a Gaetano Cutrufo.

La pace

Le due aree hanno sottoscritto la pace solo alla fine del maggio scorso, che si è sostanzialmente tradotta con il via libera da parte della maggioranza del Pd alla candidatura di Cutrufo all’Assemblea regionale siciliana.

Il caso Carta divide il Pd

Le condizioni politiche per trovare l’intesa tra le varie anime del Pd appare, comunque, difficile, come dimostra la vicenda dell’adesione al partito del sindaco di Melilli, ex di Forza Italia, Giuseppe Carta, sostenuto da una parte del Pd, tra cui il deputato nazionale Raciti, non ostacolato dall’orlandiano Bruno Marziano ma fortemente osteggiato dai Dem di Cutrufo.

Verso l’istituzione di un coordinamento

Se, come probabile, non si arriverà all’elezione del neo segretario, spetterà al presidente del Pd Siracusa condurre il partito verso un coordinamento, nell’ottica dell’equilibrio delle forze in campo. Il tempo, però, scorre: il 22 agosto vanno presentate le liste per le elezioni politiche, a seguire ci saranno le consultazioni regionali. Infatti, dopo l’assemblea, il presidente Paolo Amenta convocherà la direzione provinciale per la composizione delle liste.