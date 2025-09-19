E’ stata definita la composizione della squadra del segretario cittadino del Pd di Avola, Antonino Amato per i prossimi 5 anni. L’obiettivo del partito sono le elezioni amministrative in programma nel 2027 dopo la cocente sconfitta maturata nella primavera del 2022 che ha impedito ai Dem di entrare in Consiglio comunale.

I nomi

Veruccio Ferro, Vice Segretario, riconfermato nella responsabilità già assunta nella precedente segreteria; Salvatore Giansiracusa, già Sindaco di Avola, con la responsabilità di Relazioni Istituzionali e Organizzazione; Sebastiano Passarello, già Assessore e Consigliere comunale, con la responsabilità di Web e Social Network; Gaetano Cancemi, già Sindaco di Avola, con la responsabilità di Tasse, Tributi e Servizi Cimiteriali; Michele Dell’Arte, già Consigliere Provinciale, con la responsabilità di Ambiente, Territorio, Efficientamento Energetico, Lavoro e Fondi Europei; Antonio Seu, Giornalista Pubblicista, con la responsabilità della Comunicazione e Tesoreria; Paolo Signorello, già Assessore, con la responsabilità di Affari Generali, Legalità, Trasparenza e Contenzioso; Franca Lanteri, già Assessore, con la responsabilità di Sanità, Pari Opportunità, Servizi Sociali e Associazionismo; Michele Coletta, componente nucleo Giovani Democratici, con la responsabilità di Cultura, Politiche Giovanili, Scuola e Università.

L’obiettivo: le elezioni del 2027 ad Avola

“Compito della Segreteria – si legge nella nota del Pd – sarà l’avvio di consultazioni con tutte le forze politiche, col le associazioni e i movimenti presenti nel territorio, con l’obiettivo di costruire una forte e autorevole alternativa di governo all’attuale amministrazione cittadina, in grado di rappresentare più incisivamente le istanze della popolazione locale e di creare una convergenza di amministrazione maggiormente aderente ai reali bisogni del territorio comunale”.

Secondo quanto fanno sapere dal Pd, la segreteria avrà un legame con i vertici provinciali del partito,” grazie all’apporto di Massimiliano Barone, già responsabile della segreteria uscente e componente della Direzione provinciale”