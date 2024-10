la lettera del commissario agli iscritti

In una lettera, inviata agli iscritti, il commissario del Pd di Siracusa, il senatore Antonio Nicita, ha annunciato di voler procedere con il congresso provinciale per l’individuazione di una nuova segreteria.

La fase congressuale

“Nella riunione del mese scorso, alla quale ho invitato – scrive Nicita – iscritte e iscritti tramite posta elettronica, ho annunciato che essendosi conclusi i mandati del precedente congresso territoriale, avrei proceduto ad avviare la fase congressuale da svolgersi, senza indugio, in tempi ragionevolmente ed efficacemente rapidi”

La lettera di Nicita

“Nella qualità di Commissario espleterò rapidamente, come già avvenuto agli inizi del 2023 per il congresso nazionale, gli atti di indizione del Congresso provinciale, che sarà un’occasione di confronto vero e aperto sui temi e sulle visioni, nel pieno rispetto del pluralismo” si legge nella lettera del commissario.

Il Pd Siracusa senza segreteria da oltre 2 anni

L’ultimo segretario provinciale del Pd di Siracusa è stato Salvo Adorno, dimessosi nel luglio del 2022 a due anni di distanza dalla sua elezione. Tante le anime dentro il Partito democratico e la loro litigiosità ha impedito la riorganizzazione del partito, entrato, così, nella fase commissariale affidata ad Antonio Nicita, candidatosi nella primavera scorsa alle elezioni europee nel collegio Sicilia-Sardegna, dove la più votata, nel Pd, è stata la segretaria nazionale Elly Schlein, che, però, ha lasciato il posto a Giuseppe Lupo. A seguire, Pietro Bartolo e Antonio Nicita.

Riavviare la mobilitazione

Nella sua lettera, il commissario spiega anche che, accanto al congresso provinciale, ci sarà un’azione per il “il potenziamento dei circoli territoriali e di coinvolgimento dei militanti e delle militanti, aperto al territorio. Per questa ragione, per ciascun circolo – scrive il commissario del Pd, Antonio Nicita – o gruppi di circoli, sto definendo, in tempi estremamente ravvicinati, un calendario di incontri di discussione e confronto aperto, alla presenza del Commissario provinciale”

“Appuntamenti – si legge ancora nella lettera agli iscritti del Pd da parte del Commissario Antonio Nicita – che si focalizzeranno tanto sulle prospettive organizzative e interne al Partito, inclusi progetti sulle politiche locali, quanto sull’azione che ci vede fortemente impegnati, a livello nazionale, con la Segretaria Elly Schlein”