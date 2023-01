botta e risposta tra il deputato auteri e l'azienda sanitaria

E’ normale che in una comunità con 400 bambini ci sia a disposizione, per le cure, un solo pediatra? Per l’Asp di Siracusa che ha risposto all’allarme lanciato dal neo deputato regionale di Fratelli d’Italia, Carlo Auteri, in merito alla situazione a Sortino, Comune montano del Siracusano con circa 9 mila abitanti.

“E’ un problema” rilancia il deputato Ars

“Non è possibile lasciare così tanti bambini nelle mani di un solo medico voglio capire come posso sostenere i vertici dell’Asp per arrivare alla risoluzione del problema” ha detto Auteri, che ha anche chiesto un incontro con la direzione dell’azienda sanitaria. Secondo Auteri, il problema non riguarda solo Sortino ma altri Comuni del Siracusano.

La situazione in altri Comuni del Siracusano

“Una criticità che non riguarda solo Sortino, considerato che anche a Solarino, per fare un esempio, tale figura manca da quasi un anno mentre nella vicina Floridia i professionisti sono a lista piena. E il problema può estendersi negli altri comuni medio piccoli della provincia” spiega Auteri.

“Nessun allarme” per Asp Siracusa

L’Asp non ha incontrato Auteri ma ha risposto con alcuni numeri, sostenendo che non vi è allarme

“Ogni pediatra, secondo quanto stabilito dall’Accordo collettivo nazionale per la pediatria, può assistere sino a 880 minori oltre 120 che rientrano tra i fuori ambito territoriale tra domiciliati ed extracomunitari. Su Sortino attualmente opera un pediatra il quale assiste 746 bambini di Sortino, 56 di Ferla, 12 di Cassaro e 9 di Buccheri, per un totale di 836 minori in età pediatrica” assicura il direttore dell’Unità operativa Cure Primarie Lorenzo Spina.

“Tutto in regola”

“Dai dati forniti dal Comune al 31 dicembre 2022 a Sortino risultano residenti 870 bambini. L’assegnazione di un

pediatra nel comune di Sortino, pertanto, è perfettamente in regola con quanto previsto ed è funzionale

alle esigenze di assistenza dei minori” aggiunge il direttore dell’Unità operativa Cure Primarie Lorenzo Spina, replicando al deputato di Fratelli d’Italia.