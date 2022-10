Trovata a Capaci una soluzione tampone

Il pediatra storico di Capaci, paese della provincia Palermitana, va in pensione e si crea il caos tra le famiglie. In molte sono rimaste scoperte, almeno quelle che erano convenzionate con il medico andato in quiescenza. E come oramai da qualche tempo accade in Sicilia, non arriva il sostituto. Solo nelle ultime ore è stata trovata una soluzione che però non appare definitiva, o almeno questo è quel che sperano le famiglie con figli in età pediatrica, quindi sino ai 14 anni. Un nuovo medico sarà a disposizione solo parzialmente per Capaci, e quindi non tutti i giorni sella settimana.

Il punto pediatrico sino al 31 ottobre

E’ arrivata una nota del direttore del distretto sanitario 34 di Carini, Vincenzo Briganò, che ha comunicato che, per sopperire alle carenze di assistenza pediatrica a Capaci, a seguito del recente pensionamento di un pediatra, è stato disposta l’attivazione di un Ppi, un punto pediatrico feriale all’interno della guardia medica di Capaci. Resterà attivo sino al 31 ottobre, nei giorni di lunedì dalle ore 10 alle ore 15 e mercoledì dalle ore 15,00 alle 20. Vi sarà una turnazione dei sanitari Rosalia Di Stefano, Valeria Scavone ed Emilia Adrignone. Nei giorni prefestivi e festivi, rimane comunque attivo il Ppi pediatrico presso l’ex ospedale Santo Spirito della vicina Carini.

La nomina della nuova pediatra

Nel frattempo è arrivata la notizia più attesa e cioè la nomina della nuova pediatra, Vincenza Di Giovanni, che si inserisce nell’ambito territoriale e prenderà servizio a partire dall’1 novembre. Ma c’è un però: la pediatra presterà servizio a Isola delle Femmine per due giorni la settimana e sarà condivisa col Comune di Capaci. “Con l’inserimento della nuova pediatra – afferma il sindaco Pietro Puccio – si rimedia al problema sorto all’indomani del pensionamento del dottor Costa, che ha finito per creare una situazione disagevole per tante famiglie”.

La soluzione definitiva non è dietro l’angolo

In realtà l’obiettivo è quello di potenziare il numero dei pediatri sul territorio ma la soluzione non appare proprio dietro l’angolo: “E’ stata trovata col dottore Briganò – continua Puccio – una soluzione per attenuare i disagi nell’attesa che si concretizzi la riconfigurazione degli ambiti territoriali per i pediatri di libera scelta, col conseguente scorporo dei comuni di Isola delle Femmine e Capaci dall’ambito Cinisi-Terrasini per la costituzione di un nuovo ambito territoriale autonomo. Ringraziamo il dottor Briganò che ha mostrato notevole sensibilità per la delicata problematica affrontata”.