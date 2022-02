Giovì Monteleone interviene di nuovo sulla vicenda

Nuovo intervento del sindaco di Carini, Giovì Monteleone, dopo la decisione della Regione Siciliana di inserire nella bozza dei progetti PNRR del piano per la sanità una “casa di comunità” a Carini, una sorta di guardia medica rinforzata, dotata di 10/15 ambulatori in strutture da 800 metri quadri, con circa 35 medici, 8 infermieri (anche di notte e nei festivi) e 8 tecnici e amministrativi.

Il nuovo affondo

Ieri Monteleone replicava sorpreso a questo annuncio bollandolo come “strano”. Oggi, tramite un post su Facebook, ha sviscerato i punti cruciali della protesta.

“Fare sentire la voce, a volte anche alzarla, aiuta a tutelare gli interessi della comunità Carinese. Infatti dopo gli interventi a mezzo stampa ieri ho avuto un incontro con il Comitato Esecutivo dei Sindaci cui fanno riferimento i Distretti Sanitari, al quale ha partecipato la dott.ssa Cettina Noto, referente per L’ASP 6 dei progetti per la Sanità inclusi nel PNRR e che nel caso di Carini dovrebbe prevedere il potenziamento della Sanità sul territorio, con la creazione di una Casa di Comunità a Carini, Capaci e paesi limitrofi.

Ho avuto modo di rappresentare che, seppur positiva, l’integrazione dei servizi del Poliambulatorio di Carini ai Ponticelli non è sufficiente a soddisfare le esigenze sanitarie di una comunità di un Distretto Sanitario, che comprende 6 paesi per un totale di circa 80.000 abitanti residenti che in estate raddoppia.

“Serve piuttosto un Ospedale di Comunità”

“Noi – prosegue il sidaco di Carini – abbiamo bisogno di un Ospedale di Comunità, che può benissimo essere ospitato li dov’è sempre stato. Per più di un motivo:

Perché gli Ospedali di Comunità sarebbero previsti in strutture edilizie da realizzare e collaudare entro il 2026;

Perché nel nostro caso non abbiamo bisogno di ulteriore consumo di suolo, perché la Struttura esistente ancora denominata “Ospedale Santo Spirito” nel centro storico a Carini è nata come struttura ospedaliera e basta solo rifunzionalizzarla;

Perché l’Ospedale andrebbe ad integrare la politica di rivitalizzazione del centro storico che abbiamo già intrapreso, con il trasferimento del liceo Mursia;

Perché solo un Ospedale vero può soddisfare le esigenze di assistenza sanitaria del comprensorio Carinese.

La novità positiva è che la dott.ssa Noto ha manifestato attenzione per la nostra proposta e la prossima settimana dovrebbe tornare con i responsabili dell’Assessorato alla Salute per un sopralluogo nella struttura vicino via San Lorenzo, mentre noi sindaci andremo all’Ars a perorare la nostra causa ovvero quella di tornare ad avere l’Ospedale a Carini. Tra l’altro, gli interventi del PNRR sulla sanità prevedono gli Ospedali per le Comunità di Distretto al di sopra di 50.000 abitanti, come Carini”.

“L’Ospedale di Comunità è una struttura cosiddetta di “Medicina di transizione” per interventi di bassa e media intensità e nel caso di Carini serve per non intasare i vicini presidi ospedalieri di Partinico e Cervello quando torneranno alla loro normale attività”.

L’appello alla Regione

“Infine – conclude il sindaco – c’è da ricordare che Carini vanta un credito nei confronti della Politica Regionale e Nazionale. Non si è mai realizzata la famosa RSA, Residenza Sanitaria Assistita, promessa all’indomani della dismissione del nostro storico Ospedale. È di tutta evidenza che per tutti questi motivi il confronto aperto sull’Ospedale di Comunità a Carini sarà oggetto di dibattito, sia a livello della politica regionale che nazionale”.

Intanto fervono a Carini i lavori per l’Ismett 2, il nuovo polo Mediterraneo della Ricerca biomedica “Ri.MED“. Una nuova struttura ospedaliera di eccellenza progettata da Renzo Piano, per un investimento di oltre 200 milioni di euro.