Giovì Monteleone scrive al presidente della Regione

Il sindaco di Carini Giovì Monteleone chiede al presidente della Regione Nello Musumeci di attivare una cabina di regia unica per la realizzazione dell’ospedale Ismett 2.

Il primo cittadino chiede che a presiedere la regia di coordinamento sia o lo stesso presidente della Regione o uno stretto collaboratore.

La lettera di Monteleone

“Il gruppo di lavoro incaricato della stesura del progetto per la realizzazione del polo ospedaliero denominato Ismett 2 che dovrebbe sorgere a Carini in un prossimo futuro, ha già tenuto con questa amministrazione diversi incontri finalizzati all’individuazione di potenziali criticità legate al contesto territoriale in cui l’opera dovrebbe sorgere dai suddetti incontri”. Scrive in una lettera il sindaco.

“Emersa la necessità di attivare una cabina di regia”

E continua: “In particolare, è emersa la necessità di attivare una ‘Cabina di regia’ per il coordinamento delle attività, anche programmatorie, di competenza delle varie amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati coinvolti a vario titolo nella realizzazione del progetto, in assenza della quale la realizzazione dell’opera in argomento potrebbe essere messa in serio pericolo. Considerata l’importanza che l’infrastruttura in argomento rivestirebbe non solo per il territorio siciliano e al fine di non vanificare l’opportunità di dotare la collettività di una struttura di eccellenza, si chiede alla S.V. di assumere personalmente, o attraverso i più stretti collaboratori, la direzione della suddetta ‘Cabina di regia’ come, per altro, più volte sollecitato da questa amministrazione”.

Sorgerà a Carini

Sorgerà a Carini, vicino a Palermo, una nuova struttura ospedaliera di eccellenza 4.0. Sarà la replica con nuove caratteristiche dell’Ismett 1, il centro trapianti costituito da un partenariato con l’università di Pittsburg.

L’Ismett 2 progettato dallo studio di Renzo Piano, avrà 256 stanze singole

Il nuovo ospedale, progettato dallo studio di Renzo Piano, si chiamerà Ismett-2 e avrà 256 stanze singole nel contesto naturalistico di un bosco di macchia mediterranea. Il progetto, che avvierà il cantiere la prossima primavera, è stato presentato a palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione siciliana, con la partecipazione dello staff dell’Ismett 1.