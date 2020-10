Franco Miccichè è il nuovo sindaco di Agrigento. Nell’unica città capoluogo di provincia al voto il sindaco uscente Lillo Firetto non riesce a farsi riconfermare. Si confema, invece, il trend emerso al primo turno quando Miccichè a soprpresa aveva sbaragliato tutti i concorrenti anche se non era riuscito a raggiunger e il quorum per essere eletto a primo turno.

Al ballottaggio, dunque, la sfida era proprio tra l’ uscente Calogero Firetto, che al primo turno si era fermato al 27,7%, e il neo sindaco Franco Miccichè, che aveva totalizzato il 36,6%. Franco Miccichè, dopo il primo turno, ha scelto l’apparentamento con la coalizione di centro-destra che partecipa alla tornata con le liste di Diventerà Bellissima e Forza Italia. Quando lo spoglio è arrivato ai 2 terzi delle schede Miccichè è al 60.77% mentre Firetto è al 39.23%. Un risultato che affiancato alle previsioni consegna la vittoria a Miccichè anche se ancora non c’è la certezza matematica definitiva.

L’unico dato definitivo, invece, è quello dell’affluenza. Ad Agrigento ha votato il 42,62% degli elettori pari a 22.124 persone. Due settimane fa al primo turno aveva votato il 62,99% degli aventi diritto. Numeri sull’affluenza in calo, dunque, per il secondo turno di votazioni come avviene sempre in occasione dei ballottaggi.

A Carini, invece, l’alta città della Sicilia occidentale al ballottaggio, quest’ultima in provincia di Palermo, invece, nessuna sorpresa con la riconferma del sindaco Giovi Monteleone con il centro sinistra sugli scudi a festeggiare. “Sono davvero contento per la vittoria di Giovì Monteleone sindaco di Carini. Augurissimi!!!” scrive su facebook il capogruppo del Pd all’ars Giuseppe Lupo.

“Vittoria positiva a Carini: è un bel risultato la riconferma di Giovì Monteleone alla guida del comune carinese. Un sindaco targato PD, storico iscritto, che ottiene il secondo mandato dopo il buon lavoro svolto nei primi cinque anni. Ripartire dai territori, dalle esigenze dei cittadini per riaffermare la buona politica. Buon lavoro Giovì” ha detto invece il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo

Nella Sicilia orientale gli altri due ballottaggi. Giuseppe Di Mare e Marco Carianni sono i neo sindaci dei Comuni di Augusta e Floridia, nel Siracusano. Ad Augusta si conclude l’esperienza del Movimento 5 Stelle con Cettina Di Pietro, bocciata dagli elettori, infatti al primo turno è arrivata al quarto posto davanti solo al candidato della Lega.