Con il calcolo dei resti dovrebbe essere eletto Mario Giambona

Esulta Capaci, anche se ancora non c’è la conferma ufficiale, per l’elezione per la prima volta nella sua storia di Comune del Palermitano di un deputato eletto all’Ars. A varcare quella soglia di palazzo dei Normanni dovrebbe essere infatti Mario Giambona, eletto nelle file del Partito Democratico, grazie al calcolo dei cosiddetti resti. O almeno di questo sono convinti lo stesso candidato e il sindaco di Capaci, Pietro Puccio, che in attesa della consacrazione su carta già confermano l’elezione.

Nessun dubbio

Per Capaci si tratta della prima volta storica di un suo residente che riesce a conquistare uno scranno all’Ars. Un paese di 11 mila anime, alle porte di Palermo, che quindi riesce ad imporsi politicamente fra i grandi della Sicilia. “L’assessorato non è in grado di assegnare i 70 seggi, penso che il problema si risolverà nei prossimi giorni – afferma Giambona -. Per questa ragione non abbiamo conferma ufficiale del terzo seggio del Pd in provincia di Palermo. Comunque, avendo verificato i dati in nostro possesso, penso di poter dire di essere stato eletto. Grazie a tutte e a tutti per il vostro convinto impegno”.

Anche il sindaco esulta

Anche il sindaco Pietro Puccio, storico esponente del Pd in passato e già presidente della Provincia regionale di Palermo, è convinto dii questo seggio: “Esprimiamo la nostra soddisfazione – afferma – perché per la prima volta nella sua storia, Capaci ha un proprio concittadino eletto nel più antico Parlamento del mondo, Palazzo dei Normanni. Mario Giambona è stato eletto deputato regionale. Siamo certi che saprà rappresentare al meglio, con dignità, professionalità, competenza e senso delle istituzioni, le istanze ed i bisogni del territorio e dei siciliani, nell’ambito del prestigioso ruolo istituzionale che è stato chiamato a svolgere. Complimenti ed auguri di buono e proficuo lavoro. Tutti insieme, nella direzione giusta”.

Chi è Giambona

Giambona potrebbe essere stato eletto con oltre 4 mila preferenze nella lista in provincia di Palermo. Mettiamo il condizionale in attesa dei conteggi definitivi e della conferma del terzo seggio. Parliamo di un volto nuovo, ha 45 anni, laureato in economia e commercio, sindacalista Cisl da sempre impegnato nella tutela dei lavoratori. E’ un libero professionista ed è stato revisore contabile dei Comuni palermitani di Borgetto, Isola delle Femmine, Trabia, San Cipirello, Castelbuono e altri enti ancora. Ha avuto anche un precedente da consigliere comunale a Capaci.