Saranno sedici i deputati regionali eletti nel collegio di Palermo in virtù del voto del 25 settembre. Qualcuno è già certo del posto. Altri invece dovranno aspettare ancora il dato definitivo della provincia, nonchè la ripartizione dei resti. Un sistema elettorale tribolato quello regionale, fiaccato anche da alcuni errori dei presidenti di seggio in alcune sezioni, che stanno paralizzando la macchina burocratica regionale.

Bene Forza Italia, Fratelli d’Italia e M5S

Con riguardo alla città metropolitana di Palermo, mancano ancora sei sezioni per il dato definitivo (quelle del comune di Marineo). Al di là dell’esito degli ultimi collegi, qualcuno è già sicuro del posto. Sorride Forza Italia, che con il 17,1% provinciale elegge tre deputati: Edy Tamajo, primo degli eletti, Gaspare Vitrano e Gianfranco Miccichè. Quest’ultimo potrebbe lasciare il posto a Francesco Cascio.

Stesso numero di deputati anche per Fratelli d’Italia (Alessandro Aricò, Fabrizio Ferrara e Marco Intravaia) e M5S (Adriano Varrica, Luigi Sunseri e Nuccio Di Paola). Il candidato alla presidenza della Regione potrebbe cedere il posto a Roberta Schillaci. Due seggi assicurati per il PD (Antonello Cracolici e Valentina Chinnici) e per Sud Chiama Nord (Ismaele La Vardera e il sindaco di Cerda Salvo Geraci).

Un posto da deputato anche per la Nuova DC, che vedrà a Sala d’Ercole Nuccia Albano. Per gli altri posti bisognerà attendere la ripartizione dei resti. Tribola la Lega. Il Carroccio in provincia di Palermo è ampiamente sotto il 5%. La delegazione provinciale del partito di Matteo Salvini dovrà sperare in un buon risultato regionale. Ciò per eleggere un altro deputato insieme a Marianna Caronia, presente nel listino di Renato Schifani (si tratterebbe in questo caso di Vincenzo Figuccia).

TUTTE LE PREFERENZE A PALERMO

Questi di seguito i dati parziali per la provincia di Palermo. Per i dati definitivi, infatti, bisognerà attendere le sei sezioni rimaste da scrutinare.

Le liste a sostegno di Eliana Esposito

SICILIANI LIBERI

Eliana Esposito 271, Ciro Lomonte 522, Giorgio Badalamenti 96, Carmela Cappello 10, Luisa Chifari 44, Francesco Calvagna 56, Fonso Genchi 61, Marco Lo dico 100, Anna Manzom 26, Andrea Maugeri 0, Renato Meli 63, Antonio Norrito 22, Mario Pagliaro 108, Emiliano Rini 29, Angela Romano 10, Salvatore Turrisi 0.

Le liste a sostegno di Cateno De Luca

SICILIA VERA

Antonio De Luca 1280; Calogero Barbera 296, Giorgio Calì 293, Maria Carrara 192, Eugenio Ferraro 402, Maria Genduso 203, Vincenzo Lapunzina 206, Valentina Lo Monte 78, Michele Longo 861, Maria Concetta Mandalà 102, Giovanni Mannino 319, Giuseppe Mineo 71, Maria Luisa Mori 438, Antonio Scaturro 462, Lina Vanessa Totaro 68, Francesco Valentini 122.

DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD

Ismaele La Vardera 6712; Luigi Cino 1680, Salvatore Geraci 4184, Pietra Chiarenza 1053, Francesca Coc 250, Michele Gangi 422, Tommaso Gargano 2394, Igor Gelarda 2810, Antonella Panzeca 611, Salvina Profita 2703, Umberto Richichi 353, Filippo Romano 1676, Claudio Sala 797, Salvatore Sanfilippo 1511, Pio Siragusa 1085, Ramani Thiyagarajah 379.

Le liste a sostegno di Caterina Chinnici

CENTO PASSI

Claudio Fava 2153, Mario Ajello 67, Giuseppe Albanese 93, Giuseppe Apprendi 2050, Roberta Bellia 1142, Antonio Belvedere 749, Antonio Catalfio 280, Salvatore Cangemi 59, Claudio Catania 52, Mariangela Di Gangi 2251, Marina Galici 39, Marta La Rosa 157, Pier Luigi Licari 371, Renzo Modica 295, Gaspare Semprevivo 424, Nadia Spallitta 921.

PD

Antonello Cracolici 4656, Fabio Angelini 760, Antonio Calabrese 29, Valentina Chinnici 6947, Isabelle Cosentino 392, Maria Rita Crisci 4235, Cleo Li Calzi 1523, Pietro Macaluso 3557, Cettina Martornaa 1089, Cesare Mattaliano 1291, Carmelo Miceli 4151, Francesco Ribaudo 2487, Leonardo Spera 3287.

Le liste a sostegno di Nuccio Di Paola

M5S

Nuccio Di Paola 3625, Luigi Sunseri 4040, Roberta Schillaci 2731, Adriano Varrica 5802, Fabrizio Bilello 319, Provvidenza Barrovecchio 239, Massimo Ruggieri 218, Giorgio Castagna 276, Calogero Cerami 812, Maria Rosa Favuzza 492, Domenico Gambino 2239, Irene Gionfriddo 201, Venera Lazareanu 74, Luca Lecardane 104, Antonino Parisi 230, Marianna Ruggeri 249

Le liste a sostegno di Gaetano Armao

ITALIA VIVA – CALENDA

Gaetano Armao 1265, Francesco Bertolino 1333, Aurelia Botto, Concetta Caronia 34, Calogero Randazzo 677, Domenico D’Agati 207, Guido Galipò 336, Leonardo Canto 1510, Salvatore Biundo 492, Mauro Lo Baido 939, Maurizio Ficarra 304, Antonina Troia 165, Maria Calagna 3, Gaia Maria Perniciaro 43, Manfredi Mercadante 1267

Le liste a sostegno di Renato Schifani

POPOLARI E AUTONOMISTI

Paola Amato 158, Valerio Barrale 2071, Giuseppe Dell’Utri 199, Calogero Di Carlo 753, Bartolomeo Di Salvo 3573, Salvatore Ferrigno 41, Maria Furio 95, Manuela Gucciardo 159, Gabriele Manfrè 701, Annalisa Marfia 334, Martina Panno 57, Morena Picone 202, Paola Saladino 66, Antonino Testaverde 40, Patrizio Lodato 178, Claudia Vitello 35.

FORZA ITALIA

Gianfranco Miccichè 6781, Mario Caputo 3288, Totò Lentini 4254, Edy Tamajo 21473, Pietro Alongi 6088, Giuseppina Bruno 83, Francesco Cascio 6233, Ilenia Cicero 166, Mario Fricano 8, Margherita Maniscalco 27, Adelaide Mazzarino 1509, Giacomo Mincica 40, Pierluigi Morreale 16, Silvaine Nicosia 8, Ferdinando Parisi 414, Gaspare Vitrano 8361.

NUOVA DC

Nuccia Albano 5936, Antonino Calia 865, Adriana Canestrari 789, Nicola Figlia 506, Giuseppe Gennuso 3082, Nicola Greco 1984, Elisabetta Liparoto 380, Giuseppe Manzella 978, Luciano Marino 3143, Cristina Nasca 43, Sandro Oliveri 1361, Angelo Onorato 845, Mauro Pantò 3541, Carla Maria Riscifuli 384, Natale Tubiolo 1494, Ignazio Zuccaro 1565.

PRIMA L’ITALIA

Vincenzo Figuccia 6944, Marianna Caronia 4089, Alessandro Anello 1455, Giovanni Di Giacinto 2312, Giuseppe Arredi 280, Loredana Badalamenti 6, Carolina Barbagiovanni 133, Gaetano Cammarata 45, Maurizio Castagnetta 168, Salvatore Causarano 249, Michele Cerniglia 5, Giuseppe Di Vincenti 1, Simona Gallina 8, Davide Lercara 480, Alfonso Lo Cascio 81, Antonella Perrone 25

FRATELLI D’ITALIA

Alessandro Aricò 11453, Brigida Alaimo 5692, Antonella Calì 421, Simona Cascino 34, Fabrizio Ferrara 10441, Valentina Guarino 170, Marco Intravaia 9664, Giosuè Maniaci 5285, Giuseppe Palmeri 1286, Michele Piveri 710, Massimo Polizzi 23, Luisa Pullara 395, Giovanni Rossi 164, Francesco Scarpinato 5310, Giuseppe Scialabba 598, Vincenzo Sclafani 327.