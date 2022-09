È considerato come il “pupillo” dell’ex governatore, ed oggi senatore, Nello Musumeci. Con quasi 10mila preferenze, ora si assicura una poltrona del Parlamento siciliano. Si tratta di Marco Intravaia, da oggi deputato regionale.

Festa stanotte a Monreale

La sua elezione è stata comunicata stanotte e a Monreale, sua città di origine in provincia di Palermo, è scattata la festa con brindisi e canti in piena notte. “Stanotte, finalmente, è arrivato il momento di festeggiare. Condivido l’emozione e la gioia della vittoria con gli amici che hanno atteso con me fino a tarda notte l’arrivo dei dati. Ringrazio i quasi 10 mila cittadini che hanno creduto in me, votandomi”. Questo il commento a caldo di Intravaia a pochi minuti dalla comunicazione dell’avvenuta elezione.

Valanga di voti in città per Intravaia

Nella sua città di origine ha ottenuto una valanga di voti, grazie anche alla vicinanza del sindaco Arcidiacono che è riuscito a convogliare in lui il proprio apprezzamento. Così il segretario particolare del presidente della Regione, figlio del Vice Brigadiere Croce d’Onore Domanico Intravaia morto nell’attentato terroristico di Nassiriya, si appresta a diventare parlamentare regionale dopo la sonante vittoria di Giorgia Meloni, leader del partito, alle elezioni nazionali. A Monreale lo scontro era con il deputato di Forza Italia, Mario Caputo, e con il candidato della DC Nuova Ignazio Zuccaro, entrambi non eletti.

Quasi 10mila voti per Intravaia nel Palermitano

A Monreale stanotte decine di sostenitori si sono uniti alla festa per l’elezione di Intravaia, già segretario particolare del presidente della Regione, pupillo di Nello Musumeci ed ex componente del movimento Diventerà Bellissima. A Monreale Intravaia ha totalizzato 2992 preferenze che, sommate a quelle dei 82 comuni del collegio, diventano circa 10 mila. Su di lui si è concentrato un ampio consenso in città sostenuto dalla maggior parte di consiglieri comunali che sorregge la legislatura Arcidiacono. Folto anche il consenso negli 82 comuni della provincia afferenti al collegio elettorale. Lo stesso sindaco monrealese Arcidiacono ha sostenuto la campagna elettorale di Intravaia.