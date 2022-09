Tutti i nomi

Anche se si attendono ancora i risultati elettorali da qualche sezione che non ha ancora comunicato i dati ufficiali, un pasticcio comunicato ieri dalla regione, ha preso già forma lo schieramento dei deputati regionali che siederanno tra gli scranni di Palazzo dei Normanni per i prossimi cinque anni. Tanti gli outsider ma anche tanti deputati riconfermati.

Gli eletti a Palermo

A Palermo il re delle preferenze è stato il candidato Tamajo, che è stato votato da 21.473 elettori. Sono 16 i seggi per Palermo. In Forza Italia, oltre a Tamajo, vanno all’Ars Gaspare Vitrano, Gianfranco Miccichè (che potrebbe scegliere di andare in Senato) e forse Francesco Cascio. Alessandro Aricò, Fabrizio Ferrara e Marco Intravaia sono i deputati eletti per Fratelli d’Italia. Adriano Varrica, Luigi Sunseri e Nuccio Di Paola per il M5s (che potrebbe scegliere anche il seggio di Caltanissetta), in bilico Roberta Schillaci. Per il Partito democratico eletti Valentina Chinnici, Antonello Cracolici e Mario Giambona per il Pd. Il quarto è Carmelo Miceli. Per la lista di Cateno de Luca a Palermo vanno all’Ars l’ex iena Ismaele La Vardera e Salvatore Geraci. La Lega passa con Vincenzo Figuccia. La Dc nuova di cuffaro ha una candidata eletta, Nunzia Albano mentre per la Dc il primo della lista è Bartolomeo Di Salvo. TUTTE LE PREFERENZE PER PALERMO

Gli eletti a Catania

A Catania eletti sicuri sono Luca Sammartino per la Lega, Ludovica Balsamo per De Luca-Sud chiama Nord, Josè Marano per il M5s; Anthony Barbagallo e Giovanni Burtone per il Pd; Giuseppe Gennuso per i Popolari e autonomisti; Gaetano Galvagno, Letterio Daidone e Giuseppe Zitelli per FdI; Marco Falcone e Nicola D’Agostino per Fi. TUTTE LE PREFERENZE PER CATANIA

Gli eletti a Messina

Nell’area di Messina esultano per l’elezione all’Ars Tommaso Calderone (eletto anche al Parlamento nazionale) e Bernardette Grasso per Fi, possibile elezione anche per Giuseppe Picciolo. Il movimento 5 Stelle porta all’Ars Antonino De Luca per il M5s, Fratelli d’Italia Giuseppe Galluzzo per FdI, la lista di De Luca vince con Matteo Sciotto. Dal Pd arriva a palazzo dei normanni Calogero Leanza mentre Luigi Genovese è stato eletto con i Popolari e autonomisti. TUTTE LE PREFERENZE PER MESSINA

Gli eletti a Trapani

trapani assegna 5 seggi. Uno va a Dario Safina per il Pd. Eletti poi Nicolò Catania per FdI, Stefano Pellegrino per Fi, Mimmo Turano per la Lega. Un altro scranno dell’Ars va a Cristina Ciminnisa per il M5S. Si attendono però i dati ufficiali delle sezioni del neo comune trapanese Misiliscemi. TUTTE LE PREFERENZE PER TRAPANI

Gli eletti a Siracusa

A Siracusa vengono eletti deputati Tiziano Spada per il Pd; Riccardo Gennuso per Fi; Giuseppe Carta per i Popolari e autonomisti; Nunzio Lentini per la Dc.

Gli eletti a Ragusa

Nel ragusano vengono eletti all’Ars Nello Dipasquale per il Pd; Giorgio Assenza per FdI; Ignazio Abbate per la Dc; probabile Stefania Campo per il M5s. TUTTE LE PREFERENZE PER RAGUSA

Gli eletti a Enna

Due eletti a Enna. Si tratta di Sebastiano Venezia per il Pd, Francesco Coljanni della Lega o Luisa Lantieri per Fi.

Gli eletti a Caltanissetta

A Caltanissetta sono tre i seggi. I certi sono per Michele Mancuso per Fi e Giuseppe Catania per FdI. Potrebbe optare per il seggio nisseno anche Nuccio Di Paola del M5S. TUTTE LE PREFERENZE PER CALTANISSETTA

Gli eletti ad Agrigento

Ad Agrigento sicuramente eletti all’ars Carmelo Pullara (Lega), Giusy Savarino FdI, Michele Catanzaro per il Pd, Riccardo Gallo Afflitto per Fi, Angelo Cambiano per il M5s. Il sesto seggio viene contesa tra Roberto Di Mauro per i Popolari e autonomisti, Carmelo Pace per la Dc e Gaetano Cani per la lista di De Luca. TUTTE LE PREFERENZE PER AGRIGENTO