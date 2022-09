Corsa alla Regione, a Trapani la Lega è il primo partito, l’effetto Turano – PREFERENZE ED ELETTI

Michele Giuliano di

27/09/2022

In provincia di Trapani è la Lega che sbanca per preferenze in queste elezioni regionali con gli oltre 16 mila suffragi ottenuti. Un partito che ha subito in questo territorio un effetto trascinamento evidente da parte di Mimmo Turano l’assessore regionale uscente che ha superato quota 7 mila voti ed è risultato chiaramente il più votato tra tutti i candidati della provincia. A lui quindi spetta il seggio della Lega all’Ars.

Gli altri quattro seggi

Stando alle ripartizioni ufficiose (si è in attesa del pronunciamento definitivo della prefettura) gli altri quattro seggi spetteranno a Fratelli d’Italia, Pd, Forza Italia e Movimento 5 stelle. Giochi chiusi nella lista dei Meloniani dove ha stravinto il sindaco di Partanna, Nicola Catania, che ha quasi doppiato il diretto inseguitore. Il Pd è stata la seconda lista più votata con 15 mila preferenze e dovrebbe affermarsi l’ex assessore Trapanese Dario Safina. Forza Italia ha raggiunto i 12 mila voti e vede la riconferma del deputato uscente Stefano Pellegrino, che per qualche centinaio di voti ha avuto la meglio sull’assessore regionale uscente Toni Scilla. Il Movimento 5 Stelle porta invece dietro gli scranni Cristina Ciminnisi, che nella scorsa legislatura è stata collaboratrice del gruppo parlamentare siciliano all’Ars dei grillini.

Ecco le preferenze lista per lista

Liste Cateno De Luca

Orgoglio siculo con Cateno 1.042

Vanessa Barone 84, Fabrizi Misuraca 228, Francesco Sammartano 457, Eugenio Salvatore Strongone 249, Francesca Urzì 24

Sicilia vera 1.804

Paola Badalucco 40, Sebastiano Grasso 416, Maria La Rosa 137, Francesco Poma 198, Salvatore Scianna 1.013

De Luca Sindaco di Sicilia-sud chiama nord 5.078

Giuseppa Coppola 86, Jessica Fici 653, Giuseppe Lipari 1.338, Daniele Vito Mangiaracina 1.533, Francesco Orlando 1.468

Liste Renato Schifani

Fratelli d’Italia 10.499

Sergio Tancredi 619, Giuseppe Bica 3.224, Nicolò Catania 6.276, Rita D’Antoni 135, Antonietta Anna Maria Pantaleo 245

Popolari e autonomisti 8.743

Maria Concetta Hopps 878, Giuseppe Bonanno 542, Claudia La Barbera 676, Vincenzo Patrizio Enzo Sturiano 3.286, Angelo Rocca 3.361

Forza Italia 11.871

Antonino Scilla 5.261, Stefano Pellegrino 5.535, Nicola Li Causi 1.044, Rossana Palermo 22, Giusy Milazzo 9

Dc Democrazia Cristiana 11.753

Vito Gangitano 3.587, Giuseppe Guaiana 4.052, Serafina Marchetta 25, Giacomo Scala 3.602, Rosalia Ventimiglia 487

Prima l’Italia-Salvini premier 16.128

Mimmo Turano 7.125, Eleonora Lo Curto 5.011, Francesco Lombardo 1.580, Pietro Marino 2.064, Adelaide Terranova 348

Liste Caterina Chinnici

Partinico Democratico 14.704

Domenico Venuti 5.242, Giuseppe Bianco 2.094, Lucia Daniela Canino 54, Maria Linda Licari 1.999, Dario Safina 5.315

Cento passi per la Sicilia 1.394

Antonino Catalfio 41, Antonio Gandolfo 589, Lorenzo Giocondo 238, Angela Marino 253, Carla Prinzivalli 273

Liste Nuccio Di Paola

Movimento 5 stelle 2050 6.883

Nicola La Grutta 1.846, Cristina Ciminissi 2.031, Luca D’Agostino 950, Luana Maria Saturnino 415, Mauro Terranova 1.641

Liste Gaetano Armao

Azione-Italia viva-Calenda 790

Gaetano Armao 153, Giovanni Bavetta 129, Giuseppe Casabella 237, Giuseppa Francesca Incandela 89, Maria Barraco 182

Liste Eliana Esposito

Siciliani liberi 86

Alfonso Genchi 35, Raffaella Esposito 20, Davide Cunsolo 7, Anna Manzo 5, Renato Meli 19