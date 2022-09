Mancano due sezioni alla fine delle operazioni di scrutinio in provincia di Agrigento relative alle elezioni regionali appena concluse. Una provincia che eleggerà sei deputati, i quali andranno a comporre il prossimo assetto dell’Assemblea Regionale Siciliana. Una lotta serrata nella Sicilia meridionale, contraddistinta da un’altra competitività delle liste.

Primo partito si conferma Forza Italia che, con il 14,4% delle preferenze, confermerà all’Ars Riccardo Antonio Gallo (7191 voti). A seguire si posiziona il M5S, che raccoglie il 13% delle preferenze. A rappresentare la compagine pentastellata sarà probabilmente Angelo Cambiano (3629 voti). Terza posizione per la Nuova DC. Nella provincia del leader Totò Cuffaro, i democristiani si attestano agilmente in doppia cifra al 12,1%. Più votato dei biancoscudati è Carmelo Pace. Sempre nel centrodestra, segue Fratelli d’Italia, con Giusy Savarino che si attesta ben oltre le 7000 preferenze, confermandosi a Sala d’Ercole. Quinta posizione per il Partito Democratico, che si aggira intorno all’11%. Nella compagine Dem, il prescelto per un posto a Sala d’Ercole sarà probabilmente Michele Catanzaro (7818). Ultima posizione utile per Popolari e Autonomisti, compagine di Raffaele Lombardo, che rilancia a Palazzo dei Normanni Giovanni Di Mauro (7916).

TUTTE LE PREFERENZE

Di seguito i dati parziali dei risultati ad Agrigento. Come sopra evidenziato infatti, mancano ancora due sezioni all’appello.

Le liste a sostegno di Renato Schifani

NUOVA DC

Giuseppe Alaimo 1614, Chiara Cosentino 327, Salvatore Fanara 5910, Marinella Notonica 1511, Carmelo Pace 7864, Decio Terrana 2725.

POPOLARI E AUTONOMISTI

Giovanni Di Mauro 7916, Assunta Galluzzo 659, Giulia Gulisano 1461, Dyana Intorre 2172, Domenico Licata 3301, Vito Maglio 2166.

FORZA ITALIA

Riccardo Antonio Gallo 7191, Margherita La Rocca Ruvolo 4409, Vincenzo Fontana 2775, Alessandra Fiaccabrino 1521, Luigi Salvaggio 3311, Antonio Vincenti 787.

FRATELLI D’ITALIA

Matteo Mangiacavallo 498, Giusy Savarino 7111, Paola Antinoro 444, Giovanni Cirillo 736, Giovanni Di Caro 2697, Liliana Marchese 1532.

PRIMA L’ITALIA

Carmelo Pullara 8948, Carmelo D’Angelo 3233, Santina Lattuca 1683, Antonino Lauricella 1046, Paolina Sacco 482, Cesare Sciabarrà 457

Le liste a sostegno di Cateno De Luca

DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD

Roberto Battaglia 405, Gaetano Cani 2459, Maria Dalli Cardillo 66, Marzia Maniscalco 284, Ciro Miceli 763, Salvatore Monte 1879.

SICILIA VERA

Nicoletta Bonsignore 205, Eduardo Chiarelli 292, Salvatore Malluzzo 1702, Salvatore Marullo 121, Salvatore Nicolosi 202.

ORGOGLIO SICULO

Gianluca Lo Bracco 38, Gerlando Marchetta 217, Giuseppe Sicurello 161, Anette Vassallo 14, Rosario Vella 1, Myriam Vizzini 157.

Le liste a sostegno di Eliana Esposito

SICILIANI LIBERI

Mario Pagliaro 6, Raffaella Esposito 13, Anna Manzo 6, Marco Lo Dico 28, Giovanni Cappello 0, Antonio Norrito 1.

Le liste a sostegno di Gaetano Armao

ITALIA VIVA – AZIONE

Fabrizio Di Paola 2996, Calogero Lo Giudice 1615, Decimo Agnello 1440, Giuseppe Pendolino 2078, Serafina Palminteri 87, Chiara Di Lorenzo 6.

Le liste a sostegno di Caterina Chinnici

PARTITO DEMOCRATICO

Michele Catanzaro 7818, Salvatore Martello 1018, Vita Maria Mazza 494, Calogero Passarello 1075, Stella vella 681, Antonio Zarcone 442

CENTO PASSI

Pietro Aquilino 436, Vincenzo Fontana 437, Angela Galvagno 1073, Mario Mallia 876, Giuseppe Montalbano 1502, Maria Teresa Monteleone 204.

Le liste a sostegno di Nuccio Di Paola

M5S

Giovanni Di Caro 3555, Salvatore Ersini 2039, Angelo Cambiano 3629, Marcella Carlisi 450, Francesco Castrogiovanni 379, Veronica Bellicosi 280.