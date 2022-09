Giochi fatti, anche se c’è qualche piccolo dubbio ancora, per quanto riguarda le elezioni regionali appena concluse in provincia di Messina, nella competizione elettorale che ha incoronato Renato Schifani nel ruolo di presidente della Regione.

Il partito più votato

Il partito più votato, in provincia di Messina, come era prevedibile, è stato quello di Cateno de Luca, che si porta a casa 2 seggi all’Ars per il Messinese. Segue Forza Italia (un seggio), Fratelli d’Italia (un seggio), Partito Democratico (un seggio), Movimento 5 Stelle (un seggio), Prima l’Italia (un seggio), Popolari e Autonomisti (un seggio).

I nomi degli eletti all’Ars

Cateno De Luca e Matteo Sciotto (in corsa Giorgianni e Lombardo tenuto conto che De Luca otterrà il seggio quale miglior perdente) (Lista De Luca)

Forza Italia

Tommaso Calderone (dovrebbe subentrargli Bernadette Grasso)

Fratelli d’Italia

Pino Galluzzo;

Partito Democratico

Calogero Leanza;

Movimento 5 Stelle

Antonio De Luca

Popolari e Autonomisti

Luigi Genovese;

Prima l’Italia

Giuseppe Laccoto.

A questi va aggiunta Elvira Amata, eletta nel listino del presidente

Eletti e preferenze ad Enna

Giochi chiusi in quel di Enna per quanto riguarda le elezioni regionali appena concluse. Competizione elettorale che ha incoronato Renato Schifani nel ruolo di presidente della Regione. Da capire adesso la futura composizione dell’Asssemblea Regionale Siciliana. Pattuglia di deputati che sarà figlia dei vari esponenti eletti nelle varie province siciliane.

Con riguardo ad Enna, il territorio in questione esprimerà due deputati. Partito più votato è il PD, con il 24% delle preferenze, molte delle quali figlie dei voti acquisiti da Fabio Venezia (oltre 12.500). Il sindaco di Troina si avvia così ad essere uno degli alfieri Dem nella prossima composizione dell’Ars. Un gruppo di deputati regionali di cui farà parte anche l’uscente Luisa Lantieri. L’esponente di Forza Italia (17,7% per la compagine azzurra nel territorio provinciale) conquista circa 7000 preferenze e si aggiudica il secondo seggio della provincia di Enna.