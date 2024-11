a pachino, nel siracusano

E’ in fin di vita un 16enne di Pachino che mentre stava attraverso a piedi un tratto di strada di corso Nunzio Costa è stato falciato da un furgoncino.

L’incidente

L’incidente è avvenuto ieri, in prossimità di un cantiere edile, e quando sono state prestate le prime cure al ragazzino sembrava evidente che le sue condizioni fossero gravi. Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha provveduto al trasferimento del Cannizzaro di Catania ed ora sulla vicenda ci sono le indagini della Polizia municipale che hanno compiuto i primi accertamenti sulle responsabilità dietro questa vicenda.

Le indagini

Gli agenti hanno, però, posto sotto sequestro il cantiere edile vicino a cui si è verificato l’incidente ma non sono chiare ancora le ragioni di questa decisione coordinata dai magistrati della Procura di Siracusa. Da comprendere se legato all’incidente o se invece, si tratta di una indagine parallela.

Pedone morto a Palermo

Domenica mattina, poco prima di mezzogiorno, un uomo di 66 anni, Antonino Cangemi, ha perso la vita in un tragico incidente stradale su viale Regione Siciliana, all’altezza di via Perpignano. Mentre camminava sul marciapiede, in parte dissestato, è stato investito da una Smart fuori controllo. L’impatto lo ha scaraventato sull’asfalto, dove è stato successivamente travolto da una Fiat 500 che sopraggiungeva e non ha potuto evitarlo.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia municipale, Cangemi si trovava sul ciglio della strada, forse in procinto di attraversare la carreggiata nei pressi di un semaforo. La Smart, che procedeva in direzione di via Leonardo da Vinci, lo ha colpito, proiettandolo sulla corsia centrale, in quel momento trafficata. Il conducente della Fiat 500 si è trovato improvvisamente l’uomo davanti e, nonostante un tentativo di frenata, lo ha investito.

I soccorsi e le indagini

Immediatamente è scattato l’allarme al 118. I soccorritori, giunti sul posto con un’ambulanza, hanno tentato di rianimare Cangemi, ma le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi. L’uomo è deceduto sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale, che hanno chiuso il tratto di viale Regione Siciliana per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico, già intenso per la giornata festiva e l’afflusso allo stadio, ha subito pesanti rallentamenti.