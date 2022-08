indagine della polizia di siracusa

I suoi 72 anni non avrebbero spento l’ossessione per la sua ex compagna, una donna di 57 anni, siracusana, con cui si era ormai lasciato. I suoi pedinamenti e gli altri atteggiamenti da stalker gli sono valsi il divieto di avvicinamento alla vittima in un raggio di 300 metri ed il divieto comunicare con lei con qualsiasi mezzo.

Paziente stalker

Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal gip del Tribunale di Siracusa, nei confronti di un uomo di 69 anni, siracusano, accusato dei reati di atti persecutori e

porto illegale di coltello.

Medico minacciato

La vittima è il suo medico di famiglia, coetaneo dello stalker, che, da tempo, avrebbe subito delle condotte persecutorie. Secondo quanto emerso nelle indagini della polizia, il 69enne, in più occasioni, si sarebbe presentato nell’ambulatorio medico pur non essendo necessaria la visita.

Le aggressioni

Inoltre, il professionista sarebbe stato aggredito e minacciato di morte ma dai riscontri degli agenti di polizia è emerso che l’indagato avrebbe avuto con se un coltello a serramanico di 20 centimetri.