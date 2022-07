misura eseguita dalla polizia di siracusa

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal gip di Siracusa, nei confronti di un cinquantenne siracusano.

Maltrattamenti e lesioni

L’uomo è accusato di maltrattamenti e lesioni personali aggravate perpetrate nei confronti dell’ex convivente, una donna di 38 anni, originaria del Sudamerica.

La misura per lo stalker

La misura prevede l’obbligo del 50enne a mantenere una distanza dalla donna di almeno 300 metri e di non comunicare con la stessa in alcun modo. Il provvedimento si è reso necessario per porre un argine alle condotte

persecutorie poste dall’uomo, aggravate da pesanti minacce ed aggressioni, dopo che l’ex fidanzata decideva di interrompere la loro relazione.

Forestale stalker

I carabinieri della stazione di Melilli hanno arrestato, un paio di mesi fa, un uomo di 58 anni di Sortino, in servizio alla Forestale, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per stalking e maltrattamenti emessa dalla Procura di Siracusa.

Divieto avvicinamento alle ex compagna

L’uomo seppur sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua ex compagna con l’applicazione del braccialetto elettronico, ha violato le disposizioni imposte dalla misura cautelare per i continui maltrattamenti che nel corso del tempo ha perpetrato nei confronti della donna.

Inseguita e aggredita

Nell’ultimo mese, infatti, si è più volte recato a Melilli dalla sua ex compagna seguendola e in una occasione anche colpendola con uno schiaffo. Per tali motivi la Procura di di Siracusa ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Donna accusata di stalking

Ci sono casi in cui sono donne autrici di stalking ai danni di altre donne. Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di una donna di 49 anni, accusata di stalking nei confronti di una 41enne.

Divieto di avvicinamento alla vittima

Il Tribunale di Siracusa ha disposto il divieto di avvicinamento per l’indagata, che, secondo quanto emerso dalle indagini della polizia, avrebbe avuto un comportamento persecutorio nei confronti della vittima, aggredita con un coltello, i cui fendenti le hanno provocato una ferita al braccio. Inoltre, le percosse hanno causato alla 41enne una contusione facciale e un trauma ad una spalla.