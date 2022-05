le offese alla donna sui social

Sarà sottoposto al giudizio abbreviato un siracusano di 45 anni, accusato di stalking e lesioni ai danni della sua ex fidanzata. Le indagini sono scaturite dopo la denuncia della vittima, coetanea dell’imputato, che si è rivolta al centro antiviolenza Ipazia di Siracusa ed è assistita dalle avvocate Loredana Battaglia ed Ester Malvagna.

Ossessionato dal tradimento

Secondo quanto emerge nell’inchiesta dei magistrati della Procura di Siracusa, l’uomo era ossessionato dall’idea che la compagna lo tradisse, per cui avrebbe tenuto dei comportamenti tali da far entrare la donna in un tunnel di ansia e paura.

Le offese sui social

Avrebbe usato anche i social per denigrare la vittima, accusandola di aver rapporti sessuali con altri uomini, allo stesso tempo avrebbe inviato numerosi messaggi su WhatsApp alla vittima.

La donna, che sarebbe stata anche pedinata, ad un certo punto, avrebbe anche cambiato casa per evitare il compagno, il quale l’avrebbe anche aggredita, al culmine dell’ennesima scenata di gelosia, colpendola alla nuca e procurandole delle ferite.

Donna aggredita e ferita

La donna è stata costretta e fare ricorso alle cure dei medici che le hanno diagnosticato ferite giudicate guaribili in 15 giorni. La difesa dell’uomo ha chiesto che il 45enne sia sottoposto al giudizio abbreviato condizionato ad una perizia psichiatrica: il gup di Siracusa, nelle prossime ore, conferirà l’incarico ad un consulente.

Condannato uomo violento

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato, su ordine dell’Autorità Giudiziaria, Angelo Campisi, 52 anni che nel 2011 si era reso responsabile di due episodi di violenza sessuale nei confronti della sua ex fidanzata.

Ex fidanzato in carcere

L’arrestato, sul quale pendeva una condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione, è stato rintracciato dai carabinieri ed accompagnato nel carcere di Cavadonna, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria che ha emesso il provvedimento.

Condannato marito a Trapani

Lesioni e violenza sessuale nei confronti dell’ex moglie. Questi i capi di imputazione per un 50enne di Marsala che è stato condannato in via definita e per lui si sono aperte le porte del carcere. Nella stessa cittadina del trapanese altra misura cautelare sempre per reati connessi a maltrattamenti nei confronti della ex compagna.